ING France ne prévoit pas d'accélération de la croissance

Le 02 mai 2024 à 10:18

"La croissance du PIB en France a été plus rapide qu’attendue, de 0.2% sur le trimestre", relève Charlotte de Montpellier, senior economist chez ING France, jugeant qu’ "une accélération de la croissance dans les prochains mois est peu probable". La croissance trimestrielle du PIB a légèrement dépassé les attentes après une hausse de 0,1% au quatrième trimestre 2023. "Cette croissance a été permise par une reprise de la demande intérieure finale, notamment la consommation des ménages, qui augmente de 0.4% sur le trimestre".



L'économiste souligne que le climat des affaires s'est dégradé en avril, aussi bien dans l'industrie que les services et le bâtiment, et que la confiance des consommateurs est repartie à la baisse en avril, s'établissant 10 points en dessous de sa moyenne historique. " Les Français semblent plus pessimistes concernant l'évolution future de leur situation financière et sont plus nombreux à vouloir épargner ".



"Nous tablons sur une croissance du PIB de 0,8% pour 2024, après 0,9% en 2023", conclut-elle. "Pour 2025, nous prévoyons une croissance de 1,3%".