ING Groep, la plus grande banque néerlandaise, a annoncé un bénéfice meilleur que prévu pour le quatrième trimestre jeudi, clôturant une année caractérisée par une augmentation rapide des taux d'intérêt et un environnement économique favorable.

Le groupe, qui sert environ 37 millions de clients, d'entreprises et d'institutions financières dans plus de 40 pays, a déclaré que son bénéfice net avait augmenté de 43,1 % pour atteindre 1,56 milliard d'euros (1,69 milliard de dollars) entre octobre et décembre, dépassant légèrement les 1,54 milliard d'euros attendus par les analystes interrogés par la société.

Sur l'année, ING a enregistré un résultat net de 7,29 milliards d'euros, contre 3,67 milliards d'euros un an plus tôt.

(1 dollar = 0,9258 euro)