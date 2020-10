ING complète son offre d'assurance-vie avec des fonds ISR 0 29/10/2020 | 16:42 Envoyer par e-mail :

Le bancassureur ING a enrichi sa gamme de fonds d'assurance-vie avec de nouveaux supports unités de compte labellisés ISR pour les clients ING Direct Vie en gestion libre. Ces derniers peuvent désormais investir dans 73 supports en unités de compte dont 40sont labellisés ISR. Ces nouveaux supports comprennent des fonds d'actions, d'obligations et diversifiés, ainsi que des fonds thématiques et à impact.ING a également annoncé qu'à partir de la fin d'année, ce seront 50% des encours des 4 mandats de gestion, conseillés par Rothschild & Compagnie Gestion, qui seront investis dans des fonds ISR. A horizon 2021, l'intégralité des supports en unités de compte des mandats seront 100% investis dans des fonds labellisés ISR.

