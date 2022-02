ING en berne après une performance trimestrielle décevante

ING a dévoilé des profits moindres que prévu. En conséquence, l’action de la banque néerlandaise perd 4,77% à 12,87 euros et occupe l’avant dernière place de l’indice AEX. Au quatrième trimestre, le bénéfice net a progressé de 30% à 945 millions d'euros et le profit avant impôts a augmenté de 27,2% à 1,33 milliard. Ce dernier est ressorti sous le consensus Refinitiv s’élevant à 1,47 milliard d'euros.



Les analystes anticipaient des provisions moins importantes. Les provisions pour créances douteuses ont augmenté de 66,3 à 346 millions d'euros.



Les coûts sont par ailleurs plus élevés qu'anticipé, progressant de 1,1% à 2,95 milliards d'euros.



Les revenus ont pour leur part reculé de 10,9% à 4,62 milliards d'euros.



" Je suis encouragé par l'augmentation des volumes de prêts et la forte croissance des revenus de commissions au dernier trimestre de 2021, un signe de confiance croissante dans l'économie alors que le monde cherche des moyens de vivre avec le coronavirus ", a commenté le Directeur général, Steven van Rijswijk.



ING a fini l'année avec un ratio de fonds propres durs élevé de 15,9%, en amélioration de 40 points de base sur un an.