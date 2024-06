ING prévoit une offre mondiale d'obligations ESG d'environ 1 000 milliards d'euros pour 2024

Le 27 juin 2024 à 16:14

"Après un ralentissement l'an passé, le volume d’émissions ESG a démarré 2024 sur une note positive avec un montant cumulé de 409 milliards de dollars au premier trimestre. Celui-ci s’inscrit en légère hausse par rapport à la moyenne trimestrielle depuis 2021 et aux chiffres du premier trimestre des deux dernières années, qui étaient tous deux légèrement inférieurs à 400 milliards de dollars", fait savoir ING France dans sa note d'analyse sur le marché de la finance durable.



De même, l'offre mondiale d'obligations durables (Sustainability Bonds) a atteint 62 milliards de dollars, un montant supérieur à la moyenne trimestrielle de 48 milliards de dollars, tandis que celle des obligations sociales a totalisé 52 milliards de dollars sur la même période, bien au-delà des 42 milliards de dollars constatés en moyenne trimestrielle.



"Malgré ce début d'année positif, les volumes mondiaux d'émission devraient ainsi rester inférieurs en 2024 à ceux constatés au cours des années précédentes et probablement similaires aux volumes observés en 2023, du fait d'un second semestre probablement plus lent", estime ING.



"Nous prévoyons une offre mondiale d'obligations ESG d'environ 1 000 milliards d'euros pour l'ensemble de 2024. Selon nos estimations, qui prennent en compte un univers légèrement plus réduit (d'une taille minimale de 250 millions d'euros et uniquement des obligations auto-labellisées), nous prévoyons que les États souverains, les supranationaux, les agences, les institutions financières et les entreprises émettront en euros pour environ 325 milliards d'euros. Le marché en dollars devrait rester stable autour d'un équivalent de 225 milliards d'euros (240 milliards de dollars)" précise ING dans cette note.



Enfin, l'institution financière anticipe une faible croissance du marché des obligations ESG libellées dans d'autres devises de 260 milliards à 270 milliards d'euros.