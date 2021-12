ING quitte la banque en ligne en France : 460 suppressions de postes

ING a annoncé son retrait du marché de la banque en ligne en France. Cette décision est la conclusion d’une revue stratégique menée depuis juin 2021 par la banque néerlandaise. Les collaborateurs d’ING en France ont été informés aujourd'hui de la conclusion de la revue stratégique et un accord a été signé avec les organisations syndicales représentatives sur les mesures d’accompagnement d’un Plan de Sauvegarde de l’Emploi (PSE) concernant environ 460 suppressions de postes.



La banque de financement et d'investissement d'ING (Wholesale Banking) maintient ses activités en France avec comme objectifs de consolider sa place sur le marché et son positionnement de banque de référence en matière de finance durable.



ING étudie actuellement auprès de tierces parties la possibilité de conclure un accord concernant son portefeuille de clients. Les discussions étant en cours, aucune autre information ne peut être donnée à ce sujet pour le moment. La banque en ligne d'ING compte aujourd'hui environ 1 million de clients.



" Les clients continuent de bénéficier des services habituels de la banque en ligne. Clients et partenaires seront informés individuellement avant tout changement concernant les produits et services ", a précisé ING.