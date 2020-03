ING suspend le versement de son dividende

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

ING a annoncé qu'elle suivra les recommandations faites par la Banque centrale européenne aux banques européennes le 27 mars 2020 concernant les distributions de dividendes. La banque néerlandaise souligne qu'elle est bien capitalisée, au-dessus des exigences réglementaires, mais conformément aux recommandations de la BCE, elle suspendra tout paiement de dividendes sur ses actions ordinaires jusqu'au 1er octobre 2020 au moins.Lors de l'Assemblée générale annuelle prévue pour le 28 avril 2020, la proposition de verser un dividende final pour 2019 ne sera pas soumise au vote et sera retirée de l'ordre du jour. En outre, ING ne prévoit pas de verser un dividende intérimaire à partir des bénéfices de 2020 et examinera toute autre annonce de dividende après le 1er octobre 2020." Nous pensons qu'il est prudent de suivre les recommandations de la BCE pour toutes les banques européennes concernant le paiement des dividendes, ce qui nous donne encore plus de flexibilité pour soutenir nos clients et la société dans cette crise et pour travailler avec les gouvernements et les régulateurs en vue d'une reprise ", a déclaré le Directeur général, Ralph Hamers.