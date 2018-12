INOCAP Gestion recrute 2 nouveaux gérants

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

INOCAP Gestion a annoncé l’arrivée de Xavier Des Brosses et Bruno Pelard, en qualité de gérants privés-associés. Ils viennent accompagner le développement des activités de Gestion Sous Mandat."Avec plus de 30 ans d'expérience chacun, Xavier et Bruno sont des spécialistes de la gestion personnalisée adaptée au besoin de chaque client et du conseil patrimonial. Leurs formations académiques ainsi que leurs longues expériences dans des établissements reconnus, permettent de consolider la stratégie mise en place au sein de l'équipe de gestion privée d'INOCAP Gestion" a expliqué Vincent Godfroid, directeur de la gestion privée.