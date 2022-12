Au Japon, le GNL est la nouvelle coqueluche. Inpex Corp, acteur du pétrole et du gaz, annonce avoir signé un accord de vente et d'achat de gaz naturel liquéfié à long terme avec la société américaine Venture Global LNG. Et JERA, le principal producteur d'électricité nippon, associé à Mitsui & Co et Itochu Corporation, prévoient de signer un accord similaire avec le fournisseur Oman LNG.

