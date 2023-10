Le yen japonais s'est fortement renforcé face au dollar mardi, provoquant une confusion sur le marché quant à savoir s'il y avait eu une intervention officielle du Japon ou si le mouvement était dû à un repositionnement des opérateurs après une rupture du niveau de 150.

Le yen s'est renforcé jusqu'à 147,30 yens en quelques minutes après avoir franchi la barre des 150 yens pour un dollar pour la première fois depuis un an.

Le niveau de 150 est un niveau que de nombreux traders soupçonnent de marquer le point à partir duquel les autorités japonaises, qui ont réitéré leur inquiétude concernant la volatilité excessive et la faiblesse de la monnaie, pourraient intervenir.

Le ministère japonais des finances et la Banque du Japon n'étaient pas immédiatement disponibles pour un commentaire. La Réserve fédérale de New York n'a pas répondu aux demandes de commentaires.

RÉACTION DU MARCHÉ :

Le dollar était en baisse de 0,56% contre le yen à 149,09 à 12:28 PM ET, après avoir atteint un sommet de 150,165 plus tôt.

COMMENTAIRES :

JONAS GOLTERMANN, ÉCONOMISTE EN CHEF ADJOINT DES MARCHÉS, CAPITAL ECONOMICS, LONDRES :

Le ministère japonais des Finances est peut-être intervenu pour soutenir le yen aujourd'hui après que le taux USD/JPY a dépassé le niveau symbolique de 150. Le ministère a la puissance de feu nécessaire pour continuer à intervenir, mais en fin de compte, la direction de la devise sera déterminée par ce qu'il adviendra des différentiels de taux d'intérêt.

Il est également possible que les participants au marché se soient précipités lorsque le taux USD/JPY a dépassé 150 et/ou que la BoJ ait procédé à une "vérification des taux" en demandant des cotations aux banques concessionnaires, ce qui constitue un prélude immédiat à une intervention réelle.

L'année dernière, une intervention à 145 avait permis de contenir le taux USD/JPY pendant quelques semaines mais, avec la hausse des rendements des bons du Trésor, ce niveau a cédé.

EDWARD MOYA, SENIOR MARKET ANALYST, THE AMERICAS, OANDA, NEW YORK :

"Le marché des changes a été surpris par l'intervention probable des autorités japonaises après qu'un rapport JOLTS très positif ait fait passer le dollar-yen au-dessus du niveau de 150. L'autre scénario, bien que peu probable, est que le rallye du dollar ait déclenché un stop massif."

"Les deux niveaux les plus importants sur lesquels tous les cambistes avaient les yeux rivés étaient ceux de l'USD/JPY à 150 et 155. Avec les chiffres de l'emploi NFP à l'horizon, certains traders pensaient que l'intervention attendrait probablement plus tard dans la semaine. La date de cette intervention ne sera probablement pas confirmée lors de la session de New York car il est très tard à Tokyo."

"Le ministère des Finances publie les données officielles sur les interventions à la fin du mois, mais nous ne devrions pas être surpris s'il y a un événement de presse ou si un fonctionnaire clé fait un commentaire au début de l'Asie. Le ministère des finances voudra confirmer l'action et envoyer un signal fort qu'il n'en a pas fini avec ses efforts d'intervention."

OLIN ASHER, SENIOR ECONOMIST AT MIZUHO, LONDRES "Cela ressemble à une intervention bien qu'il n'y ait pas de confirmation officielle et que la toile de fond ne soit pas totalement convaincante."

"Vous pouvez dire deux choses : si vous regardez la hausse de l'USD/JPY cette année par rapport à l'année dernière, elle est plus lente. De plus, le mois dernier a été plus marqué par la force du dollar (avec l'augmentation des rendements des UST) que par la faiblesse du yen, de sorte que l'intervention aura moins de chances de réussir."

"Les deux grandes interventions de l'année dernière ont vu l'USD/JPY bouger de près de 5 chiffres. S'il s'agit d'une intervention, elle semble minime, du moins par rapport à l'année dernière."

"Le ministre des finances a été assez explicite sur le fait qu'il s'intéressait davantage à la volatilité et à la rapidité des mouvements qu'aux niveaux... il se peut donc que les gens s'attendent à une intervention et réagissent à ce qu'ils croient être une intervention. Cela dit, il est assez rare qu'une devise évolue de manière aussi agressive en si peu de temps sans raison. Un tel mouvement correspond généralement à une intervention.

HELEN GIVEN, TRADER FX, MONEX USA, WASHINGTON :

Je ne pense pas qu'il s'agisse d'une intervention.

"Il faut garder à l'esprit que ce mouvement au cours des 10 dernières minutes ramène le prix de l'USD-JPY au niveau où il se situait vendredi après-midi.

"Le gouverneur de la BoJ, M. Ueda, a déclaré assez fermement qu'il souhaitait une période plus soutenue de résultats économiques solides avant d'envisager un changement de politique, et je considère donc qu'il s'agit plutôt d'un prix indicatif d'une intervention future. "

Je ne pense pas que le fait de "surveiller les mouvements de change avec un grand sentiment d'urgence" corresponde à une action hors calendrier à 23 heures (heure locale), mais je pense que tous les signes indiquent un changement lors de la prochaine réunion.

MICHAEL BROWN, ANALYSTE DE MARCHÉ, TRADER X, LONDRES :

"Cela a toutes les caractéristiques d'une intervention en toute honnêteté, il faudrait une coïncidence incroyable pour que ce ne soit pas le cas, car nous voyons une chute de 3 grands chiffres à la seconde où nous passons au-dessus de la poignée des 150, que les autorités japonaises ont marqué maintenant comme une ligne dans le sable."

"La grande question est maintenant de savoir si les marchés testent le courage du MoF et remontent jusqu'à 150, je pense qu'ils le feront probablement, et nous verrons alors si un autre cycle d'intervention se met en place. Il est difficile d'y voir une raison autre que macroéconomique, étant donné que la volatilité est relativement faible - ou l'était avant cette chute."

JAMES ROSSITER, RESPONSABLE DE LA STRATÉGIE MACRO MONDIALE, TD SECURITIES, LONDRES :

"Cela ressemble à un canard, mais je ne pense pas que ce soit un canard. Nous ne voyons pas de mouvements vigoureux. Le niveau de 150 est un point de repère pour les fonctionnaires. Il se peut que certains investisseurs interviennent avant que la Banque du Japon ne le fasse et qu'il y ait également des déclenchements de stop-loss. Mais pour l'instant, c'est une question de minute à minute, alors voyons ce qui va se passer.

KENNETH BROUX, RESPONSABLE DE LA RECHERCHE SUR LES DEVISES ET LES TAUX, SOCIETE GENERALE, LONDRES :

"Je pense qu'il ne s'agit pas d'une intervention. Le processus consiste à vérifier d'abord les taux. Ce qui est logique, c'est qu'il y a beaucoup de structures d'options qui ont des barrières à 150 - car c'était une barrière psychologique, et donc quand vous négociez 150, comme nous l'avons fait, ces barrières sont déclenchées et invalidées ou validées et nous voyons des flux sur le dos de cela."

JEREMY STRETCH, RESPONSABLE DE LA STRATÉGIE FX DU G10, CIBC CAPITAL MARKETS, LONDRES :

"Je ne suis pas sûr que ce soit eux (la BOJ), mais le jury n'a pas encore tranché.

"Nous avons franchi le niveau des 150, ce qui a rendu les gens un peu nerveux. L'un de nos traders pense qu'il s'agissait d'un contrôle des prix plutôt que d'une action explicite pour l'instant, mais ce n'est pas clair."

"Certains pourraient penser qu'il s'agit d'un coup de semonce de la part de la BOJ."

NIELS CHRISTENSEN, ANALYSTE EN CHEF, NORDEA, COPENHAGUE :

"Le marché est manifestement très nerveux autour de ces niveaux à 150. Pour moi, il s'agit d'une nervosité des opérateurs qui réduisent leurs positions longues."

"J'imagine que s'il s'agissait d'une intervention, ils la confirmeraient pour en tirer le meilleur parti. Ils en rajouteraient d'autres pour éliminer les positions longues sur le dollar et le yen". (Reportage de l'équipe des marchés de Londres et de New York ; Compilation par Amanda Cooper et Michelle Price ; Rédaction par Dhara Ranasinghe)