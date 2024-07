Le yen japonais

a bondi de

Le yen japonais a bondi de près de 3 % jeudi, enregistrant sa plus forte hausse quotidienne depuis la fin de 2022, un mouvement que les médias locaux ont attribué à une série d'achats officiels visant à soutenir une monnaie qui a atteint son niveau le plus bas en 38 ans.

Le dollar a chuté jusqu'à 157,40, tout de suite après que les données ont montré que l'inflation des consommateurs américains

a baissé plus que prévu

en juin.

L'ampleur et la rapidité de ce mouvement ont mis les opérateurs en alerte quant à la possibilité d'une intervention japonaise. Les autorités sont intervenues pas plus tard qu'au début du mois de mai pour soutenir le yen.

La chaîne de télévision locale japonaise Asahi, citant des sources gouvernementales, a déclaré que des fonctionnaires étaient intervenus sur le marché des devises.

COMMENTAIRES :

CHRIS SCICLUNA, RESPONSABLE DE LA RECHERCHE ÉCONOMIQUE CHEZ DAIWA CAPITAL MARKETS, LONDRES

"Le MOF ne le confirmera pas avant un certain temps, mais l'ampleur du mouvement donne une forte impression qu'il a été actif et a profité des données de l'IPC américain pour prendre des mesures.

HELEN GIVEN, TRADER FX, MONEX USA, WASHINGTON DC

Depuis quelques mois, les opérateurs spéculent sur le fait que toute intervention potentielle des autorités monétaires japonaises pourrait être financée par la vente de leurs avoirs en titres du Trésor américain, de sorte que tout mouvement de baisse substantielle aux États-Unis aura un impact plus important sur le yen que sur les autres monnaies du G10.

Nous devrons voir, bien sûr, si le grand mouvement d'aujourd'hui pour le JPY se maintient au cours de la semaine prochaine, mais c'est certainement une bonne nouvelle pour la BoJ, car la spéculation sur la question de savoir si et quand elle pourrait intervenir au nom de la devise en difficulté a constamment tourmenté les marchés au cours du mois dernier.

SAMEER SAMANA, SENIOR GLOBAL MARKETS STRATEGIST, WELLS FARGO INVESTMENT INSTITUTE, CHARLOTTE, NORTH CAROLINA

"L'IPC étant ce qu'il est, il est difficile de démêler les deux. Étant donné que la majeure partie du mouvement s'est produite au moment de la publication de l'IPC, je dirais qu'il s'agit davantage de l'IPC que de l'intervention. Il est possible qu'ils aient fait quelque chose pendant la nuit.

GEOFF YU, SENIOR MACRO STRATEGIST, BNY MELLON, LONDRES :

"Nous pensons que les écarts de taux sont clairement en train de converger alors qu'une baisse des taux en septembre (aux États-Unis) est intégrée dans les prix."

"Les données concrètes montrent également que les positions courtes sur le yen sont les plus fortes depuis près de trois ans et qu'elles sont assez extrêmes, de sorte qu'il n'y a pas de résistance à la hausse."

MARC CHANDLER, CHIEF MARKET STRATEGIST, BANNOCKBURN GLOBAL FOREX, NEW YORK

Je serais surpris si c'était le cas, en partie à cause du fuseau horaire et en partie parce que le dollar réagit aux fondamentaux comme nous nous y attendions - un IPC plus faible, des taux américains plus bas, et bien sûr la chute du dollar par rapport au yen - je pense que le marché a été pris à contre-pied.

Je pense qu'il y a trois conditions générales. La volatilité, et la volatilité n'est pas très élevée, elle ne l'était pas avant aujourd'hui. Deuxièmement, je pense qu'ils se soucient d'un marché à sens unique, et ce n'est pas vraiment le cas depuis quelques semaines. Et troisièmement, je pense à la façon dont le dollar réagit aux fondamentaux, et il réagit en ligne avec les fondamentaux. Je ne pense donc pas que les trois critères généraux soient remplis.

GIUSEPPE SERSALE, GESTIONNAIRE DE PORTEFEUILLE, ANTHILIA, MILAN

"Le yen fait actuellement un feu d'artifice. Honnêtement, je ne saurais pas dire exactement ce qui le fait bouger. Si le mouvement persiste, cela pourrait signifier que le positionnement à court terme était trop biaisé en faveur d'une position courte sur le yen. Et ces données américaines ont créé une situation où il y a eu un rebond violent et une série de stop loss pour ceux qui étaient à découvert sur le yen."

"Si, par contre, le mouvement se dégonfle, se divise par deux dans la journée, ou devient très erratique, cela veut dire qu'il y a aussi eu une contribution du Trésor japonais, qui pour l'instant ne l'admet pas... le mouvement semble cependant excessif puisque l'euro gagne un demi-point, la livre gagne un demi-point, et ainsi de suite. J'ai donc l'impression qu'il y a aussi un peu de contribution de la part des Japonais".

JAMES MALCOLM, RESPONSABLE DE LA STRATÉGIE DE CHANGE, UBS LONDON :

Je pense personnellement qu'il ne s'agit pas d'une intervention.

Indépendamment du fait que vous pensiez qu'il devrait se stabiliser, si le dollar-yen baisse et que vous êtes en position longue, vous devez sortir - c'est la définition d'un carry unwind classique.

Il y a une incitation à intervenir un peu plus tard dans la journée pour s'assurer qu'il n'y a pas de rebond.

KENNETH BROUX, RESPONSABLE DE LA RECHERCHE SUR LES DEVISES ET LES TAUX, SOCIETE GENERALE

"Il s'agit certainement d'un mouvement important, mais je ne pense pas que l'on puisse dire que c'est lié à une intervention", a déclaré Kenneth Broux, responsable de la recherche sur les devises et les taux de la Société Générale.

"L'IPC américain a été un déclencheur et il s'agit plus d'un déclenchement d'arrêts que d'une intervention", a-t-il ajouté.

STEVE ENGLANDER, RESPONSABLE DE LA RECHERCHE MONDIALE SUR LES DEVISES DU G10 ET DE LA STRATÉGIE MACRO EN AMÉRIQUE DU NORD, STANDARD CHARTERED BANK NY BRANCH, NEW YORK

Il est évident que l'histoire du yen a été une histoire de différentiel de taux et que les positions - les positions longues dollar/yen - se sont accumulées. Ainsi, lorsque vous obtenez un chiffre aussi définitif qui rend, disons, septembre hautement probable et qui rétablit en quelque sorte l'histoire de la désinflation, l'histoire du différentiel de taux s'érode. Il s'agit très probablement d'un nettoyage de positions, car j'ai l'impression que mes clients, en particulier les traders à court terme, ont tous des positions longues sur le dollar/yen et qu'ils pensent que 165 ou plus, c'est ce vers quoi ils se dirigent.

Il y a de vagues spéculations sur l'intervention, tout le monde regarde le graphique des prix et se dit, oh, c'est une sorte de chute brutale, alors cela aurait pu être le cas. La réponse est que cela aurait pu être le cas, mais je dirais qu'il s'agit plus probablement d'un quadrillage des positions que d'une intervention officielle.

LEE HARDMAN, SENIOR FX STRATEGIST, MUFG, LONDRES

Lorsque le marché est fortement positionné dans une direction et qu'il bascule dans l'autre, cela peut déclencher ce type de mouvement brusque. La position longue dollar/yen était très tendue

COLIN ASHER, ÉCONOMISTE PRINCIPAL, MIZUHO, LONDRES

"Le plus probable est qu'il s'agisse d'une couverture de positions courtes, alors que les spéculations sur une baisse des taux américains à l'horizon s'intensifient dans le sillage de la publication d'un IPC négatif.

"L'USD/JPY est la paire du G10 où le positionnement est le plus tendu.

"Il s'agit certainement d'un mouvement important, la fourchette intrajournalière étant la plus importante depuis l'intervention au début du mois de mai.