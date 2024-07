La coalition de gauche du Nouveau Front populaire a remporté le plus grand nombre de sièges lors du second tour des élections législatives en France, selon les principaux instituts de sondage.

Elle est donc en passe de remporter une victoire surprise sur le parti d'extrême droite, le Rassemblement national (RN), mais ne dispose pas de la majorité absolue au Parlement.

COMMENTAIRES :

SIMON HARVEY, RESPONSABLE DE L'ANALYSE FX, MONEX EUROPE, LONDRES :

"Il semble que les partis d'extrême droite aient obtenu un soutien important. Mais fondamentalement, du point de vue du marché, il n'y a pas de différence en termes de résultats. Il y aura vraiment un vide en ce qui concerne la capacité législative de la France."

"Le marché obligataire sera le véritable point de repère. Il pourrait y avoir un léger écart à la baisse dans les obligations françaises (prix)".

"Nous nous apprêtons à vivre une période où les responsables politiques ne seront pas en mesure de faire quoi que ce soit d'important. En réalité, la réaction devrait être minime. Si nous en voyons une, ce sera vers des rendements plus élevés, un euro plus faible et des actions françaises plus faibles."

"La vraie question est de savoir qui va se présenter et qui sera le prochain premier ministre.

"Nous ne verrons pas grand-chose en termes de politique fiscale.

HOLGER SCHMIEDING, ÉCONOMISTE EN CHEF, BERENBERG, LONDRES :

"Ce résultat (projeté) est un sérieux soulagement pour l'Europe, car l'extrême droite eurosceptique semble avoir fait beaucoup moins bien que prévu."

"Les risques extrêmes ont été évités. L'Alliance de gauche, bien que forte, n'est pas proche d'une majorité et (Marine) Le Pen est loin derrière, loin de la majorité".

"Néanmoins, il sera difficile pour la France de former un gouvernement et le résultat potentiel le plus probable est maintenant un arrangement entre des parties de la gauche et (le président Emmanuel) Macron. Cela signifiera probablement que Macron devra changer et que la gauche sera en mesure d'avoir une certaine influence sur la politique.

"Cela pourrait se traduire par un recul des réformes plutôt que par de nouvelles réformes. Je dirais que le résultat est moins mauvais que ce qu'il aurait pu être. Il aurait pu être bien pire.

"Pour les marchés, les risques extrêmes ont été évités. Et bien que la gauche ait des plans de dépenses inabordables, elle aura besoin d'alliés et ne pourra mettre en œuvre que certaines de ses promesses.

JAN VON GERICH, ANALYSTE EN CHEF DES MARCHÉS, NORDEA, HELSINKI :

"Si les premiers résultats des élections françaises soulèvent encore de nombreuses questions, les marchés financiers devraient accueillir le vote avec un certain soulagement. Les résultats semblent montrer que les forces les plus modérées s'allient encore au second tour contre les candidats plus extrêmes, ce qui a également des répercussions sur la prochaine élection présidentielle."

"Cela dit, le programme économique de la gauche est à bien des égards beaucoup plus problématique que celui de la droite, et même si la gauche ne sera pas en mesure de gouverner seule, les perspectives pour les finances publiques françaises se détériorent davantage avec ces résultats. Il est donc raisonnable de s'attendre à ce que les primes de risque des actifs français soient un peu plus élevées, même au-delà de la réaction initiale du marché.

BEN LAIDLER, RESPONSABLE DE LA STRATÉGIE ACTIONS, BRADESCO BBI, LONDRES :

"Il y aura évidemment un peu de soulagement à constater que l'extrême-droite a été beaucoup plus faible que prévu, mais nous sommes toujours confrontés à la surprise désagréable de voir l'aile gauche faire beaucoup mieux que ce qui était attendu."

"Cela va probablement mettre un terme à cette tentative de reprise de l'euro et des actions françaises à laquelle nous avons assisté ces deux derniers jours. Cela représente plus d'incertitude d'un point de vue que les marchés avaient peut-être perdu de vue."

"Une mise en garde s'impose toutefois : une grande partie de cette reprise de l'euro n'avait rien à voir avec ce qui se passait en France. Elle a eu beaucoup à voir avec l'affaiblissement du dollar suite à des signes plus clairs de ralentissement de l'économie américaine."

"Il faudra un peu de temps pour digérer cela. Mais il s'agira d'un parlement sans majorité. Personne ne pourra faire grand-chose". (Reportage de Dhara Ranasinghe et Harry Robertson ; Rédaction d'Elisa Martinuzzi)