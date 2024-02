La moyenne des actions japonaises Nikkei a atteint un niveau record jeudi, dépassant son sommet de 1989 après un rallye d'un an alimenté par des valorisations bon marché, des réformes d'entreprises et des flux d'investissement détournés d'un marché boursier chinois sinistré.

Voici ce qu'en disent les analystes et les investisseurs :

TONY SYCAMORE, ANALYSTE DE MARCHÉ, IG, SYDNEY

"Le Nikkei s'est frayé un chemin dans le ciel bleu et semble de plus en plus à l'aise avec l'idée que la normalisation de la politique de la BOJ est imminente, ce qui réduit le risque d'une correction potentielle dans cette direction.

"Je m'attends à ce que le niveau de 40 000 devienne le prochain objectif du marché pour le Nikkei. Si les valeurs dynamiques commencent vraiment à s'impliquer et à se positionner sur la rupture du sommet de 1989, nous pourrions assister à un mouvement de type "blow-off" à court terme vers 42.000."

RICHARD KAYE, GESTIONNAIRE DE PORTEFEUILLE, COMGEST, TOKYO

"Les grandes composantes du Nikkei sont dans une situation solide - Fast Retailing établissant sa marque en Asie, Tokyo Electron anticipant une reprise majeure des dépenses en semi-conducteurs, Advantest gagnant des parts dans les tests de puces Nvidia, KDDI bénéficiant d'une rationalisation des tarifs de téléphonie mobile et d'une expansion de ses activités, Toyota gagnant des parts grâce à sa stratégie hybride. Il est très inhabituel que des circonstances aussi favorables pour tous ces composants du Nikkei coïncident.

"Le Japon présente deux différences majeures par rapport à tous les autres marchés : sa monnaie est à son plus bas niveau depuis plusieurs décennies et l'on s'accorde généralement à penser qu'il s'agit d'un pari asymétrique dès que l'écart de rendement avec les États-Unis se réduira, et sa base d'investisseurs nationaux comprend certains des plus grands investisseurs du monde, comme la Japan Post Bank, mais elle a considérablement sous-pondéré son propre marché pendant 30 ans.

"Je pense que ces deux facteurs (...) pourraient propulser le Nikkei au-delà de ce que l'analyse des valorisations et des bénéfices pourrait suggérer.

KYLE RODDA, ANALYSTE PRINCIPAL DES MARCHÉS, CAPITAL.COM, MELBOURNE

"C'est une combinaison presque parfaite de facteurs qui a poussé les actions japonaises à des niveaux record. Le Nikkei a été la quintessence de l'atterrissage en douceur, nécessitant une économie mondiale résiliente et par conséquent un yen plus faible, ainsi qu'un ralentissement de l'inflation mondiale et une volatilité modérée sur les marchés de taux pour pousser à la hausse.

"Tout le monde s'attend à ce que le marché atteigne les 40 000 euros. Lorsque vous dépassez des sommets historiques, c'est en général un jeu d'enfant, et les prochains niveaux importants sont les niveaux psychologiques. Encore une fois, beaucoup de choses doivent bien se passer, mais 40 000 sera le prochain jalon".

ILAN FURMAN, DIRECTEUR DES INVESTISSEMENTS, BRIDGEWISE, LONDRES

"La reprise de l'indice Nikkei a été en partie attribuée aux flux détournés de la Chine, dans un contexte où les investisseurs s'inquiètent de l'essoufflement de l'économie chinoise et de l'effondrement du marché boursier."

"La performance des actions japonaises est assez diversifiée à travers les secteurs, ce qui suggère que les investisseurs ne se concentrent pas sur les noms ou les secteurs de substitution de la Chine, mais qu'ils cherchent en fait à se diversifier."

SHOKI OMORI, CHIEF JAPAN DESK STRATEGIST, MIZUHO SECURITIES, TOKYO

"Le Nikkei va continuer à se redresser, les investisseurs étrangers s'attendant à ce que les investisseurs nationaux soutiennent les actions japonaises par le biais du nouveau programme NISA. La prime offerte par les actions japonaises et l'achat agressif de "l'esprit animal" pousseront les actions japonaises à la hausse. En outre, plus les données chinoises seront faibles, plus l'argent asiatique affluera vers le Nikkei.

"Le Nikkei pourrait atteindre 40 000 d'ici peu. Si la BOJ maintient sa politique inchangée en mars, le Nikkei se redressera jusqu'à la fin du mois. On assistera probablement à des prises de bénéfices jusqu'à la fin de l'année fiscale (fin mars), mais dans l'ensemble, la tendance des actions japonaises est à la hausse."

DAN HURLEY, SPÉCIALISTE DE PORTEFEUILLE POUR LES ACTIONS JAPONAISES ET EUROPÉENNES, T. ROWE PRICE, LONDRES

"Les moteurs du marché sont très différents de ceux de 1989-90 ; à la fin des années 80, le rallye était alimenté par des prix fonciers très élevés et une grande exubérance de la part des investisseurs étrangers et nationaux - le Japon représentait 45% du MSCI mondial, aujourd'hui il n'en représente plus que 6%.

"En 1989, le Nikkei s'échangeait à un taux incroyable de 61 fois le ratio cours/bénéfice, alors qu'aujourd'hui il n'est que de 15 fois, ce qui correspond à la moyenne à long terme de 14 fois. Le ratio cours/valeur comptable (P/B) était de 5,6 fois en 1989, il est aujourd'hui de 1,4 fois. Aucun signe de bulle aujourd'hui".

ANDREW SHEETS, RESPONSABLE MONDIAL DE LA RECHERCHE SUR LE CRÉDIT AUX ENTREPRISES, MORGAN STANLEY, LONDRES

"Nous ne pensons pas que les positions sur les actions japonaises soient surchargées. Le prochain défi est que jusqu'à présent, la force des actions a coïncidé avec la faiblesse de la monnaie. Ce sera le prochain test : le marché pourra-t-il tenir sur ses deux pieds si la monnaie évolue latéralement ?

"Il existe des scénarios dans lesquels le yen se renforce légèrement, ce qui est bénéfique pour certains secteurs. Nous avons des perspectives favorables pour les actions japonaises."

BRUCE KIRK, CHIEF JAPAN EQUITY STRATEGIST, GOLDMAN SACHS, TOKYO

"Il ne s'agit que d'un chiffre arbitraire basé sur un indice pondéré par les prix, mais il s'agit toujours d'une barrière psychologique importante à franchir pour les investisseurs japonais.

"Ce qu'il montre, c'est l'impact que peut avoir une stratégie clairement articulée de haut en bas pour augmenter la valeur des entreprises, lorsqu'elle est soutenue par une adhésion de bas en haut de la part des investisseurs étrangers et nationaux.

"Lorsque le TSE a recommencé à mettre l'accent sur la gouvernance d'entreprise à la fin du mois de janvier de l'année dernière, le Nikkei était à plus de 40 % de ces sommets historiques et le scepticisme était grand quant à ses chances de réussite. Il est absolument remarquable que le TSE ait réussi à améliorer à ce point la perception du Japon par les investisseurs en si peu de temps.