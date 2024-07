Keir Starmer s'est engagé à apporter le changement à la Grande-Bretagne en tant que

prochain premier ministre

après que son parti travailliste ait remporté une large victoire aux élections nationales de vendredi, mettant fin à 14 ans de gouvernement conservateur souvent tumultueux.

Au début de la journée de vendredi, la livre sterling était en hausse de 0,1 % à 1,2777 $ et stable par rapport à l'euro à environ 84,72 pence. Les contrats à terme sur les actions laissent présager une ouverture positive de l'indice des valeurs sûres de Londres.

Les marchés ont été évalués pour un gouvernement travailliste avec une forte majorité au parlement soutenant ses politiques de centre-gauche et l'attention s'est déplacée vers les défis à venir.

COMMENTAIRES :

BEN NABARRO, CHIEF UK ECONOMIST CITIGROUP, LONDRES :

"La victoire écrasante des travaillistes annoncée par les sondages de sortie des urnes ne devrait surprendre personne. La prime d'incertitude étant pratiquement inexistante sur le marché, il n'y a rien à vendre. Au lieu de cela, les gilts attendront de voir s'il y a des surprises politiques au cours de la première semaine, mais il semble peu probable que le nouveau gouvernement veuille donner l'impression de prendre des raccourcis fiscaux".

"Il est plus probable que l'accent soit mis sur les préparatifs d'un événement fiscal austère à l'automne qui met l'accent sur les défis à venir. En ce qui concerne les besoins d'emprunt pour les gilts de cette année, rien dans le manifeste ne suggère un changement immédiat".

PAUL DALES, ÉCONOMISTE EN CHEF POUR LE ROYAUME-UNI, CAPITAL ECONOMICS, LONDRES :

"Le grand changement dans le paysage politique qui a donné naissance au premier gouvernement travailliste depuis mai 2010 n'entraînera probablement pas un changement aussi important dans le paysage économique."

"Mais à la marge, les politiques du nouveau gouvernement travailliste génèrent quelques avantages pour nos prévisions de PIB, d'inflation et de taux d'intérêt. La stabilité de la livre sterling au cours de la nuit n'est pas une surprise, car la victoire des travaillistes était déjà prise en compte par les marchés."

CATHAL KENNEDY, ÉCONOMISTE BRITANNIQUE SENIOR, RBC CAPITAL MARKETS, LONDRES :

"Le mot d'ordre du nouveau gouvernement est la stabilité, à la fois en termes de politique et d'élaboration des politiques. Cela s'étend à la Banque d'Angleterre, où le manifeste engage les travaillistes à préserver l'indépendance de la BoE et l'objectif d'inflation de 2 %."

"Rachel Reeves, qui devrait être nommée chancelier de l'Échiquier dans le nouveau gouvernement, a minimisé les perspectives d'un événement fiscal immédiat après les élections. Elle a notamment déclaré qu'avec la création de l'Office of Budget Responsibility (OBR), l'état des finances publiques britanniques est désormais plus transparent.

Il ne semble donc pas qu'il y aura un budget d'urgence d'ouverture des livres juste après les élections.

LINDSAY JAMES, STRATÈGE EN INVESTISSEMENT, QUILTER INVESTORS, LONDRES :

"Les marchés ayant eu près de trois ans pour s'habituer à l'idée d'un gouvernement travailliste, il ne faut pas s'attendre à de grandes réactions à court terme.

Avec les troubles politiques qui frappent d'autres économies développées au même moment, cette large majorité peut présenter le Royaume-Uni aux investisseurs comme une sorte de refuge politique - une quantité connue qui devrait donner confiance aux entreprises dans l'environnement dans lequel elles opèrent.

Mais la toile de fond économique plane au-dessus de tout cela. On se souviendra peut-être de cette élection comme d'une élection au cours de laquelle l'homme politique moyen a pris conscience du déficit budgétaire, du ratio dette/PIB et de la fragilité du marché des obligations d'État, après avoir subi l'impact du budget Truss/Kwarteng. Tout en étant susceptible de freiner les emprunts futurs, cela rend leur travail de mise en œuvre beaucoup plus difficile".

MICHAEL BROWN, ANALYSTE PRINCIPAL DE RECHERCHE, PEPPERSTONE, LONDRES :

"Le résultat est tout à fait conforme à ce que les marchés avaient prévu il y a six semaines, juste au début de la campagne. Il n'est donc pas surprenant que le câble soit aussi plat qu'une crêpe. Tout d'abord, il ne s'agit que d'un sondage à la sortie des urnes. Ils sont généralement très, très précis ici au Royaume-Uni, mais il y a une marge d'erreur. Il faut donc surveiller les résultats au fur et à mesure qu'ils arrivent au cours de la nuit.

"Les dépenses promises par les travaillistes sont nombreuses et la marge de manœuvre fiscale n'est que de 20 milliards de livres, à peu de chose près.

Et ce plan de croissance, 2,5 % de croissance annuelle du PIB, est percutant, si je suis gentil, un peu fantaisiste si je suis un peu moins gentil, et si nous n'obtenons pas cette croissance relativement rapidement, vous pourriez envisager un resserrement budgétaire assez important."

FRANCESCO PESOLE, STRATÈGE EN DEVISES, ING, LONDRES :

"La projection était un peu plus basse que prévu pour les sièges remportés par les travaillistes, et les conservateurs ont fait un peu mieux que prévu.

"La réaction des marchés nous montre que cela n'a pas vraiment d'importance et que la livre sterling n'a pas vraiment bougé. Cela montre que les marchés tablaient sur une victoire écrasante des travaillistes".

"Le projet des travaillistes de ne pas augmenter les impôts et d'essayer de faire croître l'économie est très optimiste.

CHRIS BEAUCHAMP, ANALYSTE EN CHEF DES MARCHÉS, IG, LONDRES :

"Le sondage à la sortie des urnes a provoqué peu de volatilité sur les marchés des changes, car l'écrasante victoire attendue des travaillistes a été dûment prédite. La stabilité qui résulterait d'une telle victoire signifierait que les investisseurs peuvent rayer le risque politique britannique de leur liste de préoccupations pour le moment. Alors qu'une longue nuit nous attend, l'attention se déplace maintenant de l'autre côté de la Manche, en France, où l'élection de dimanche soir pourrait avoir des ramifications plus importantes."

FIONA CINCOTTA, ANALYSTE SENIOR DES MARCHÉS, CITY INDEX, LONDRES :

"Il n'y a pas eu de mauvaises surprises, pas de surprises du tout. Tout s'est donc déroulé comme prévu, tout a été intégré dans les prix".

"Ce qui va être vraiment intéressant, et nous en avons beaucoup parlé à l'approche de ces élections, c'est qu'il n'y a pas vraiment de marge de manœuvre pour un changement radical de la politique fiscale. La Banque d'Angleterre va donc dormir tranquille pour le moment".

KENNETH BROUX, RESPONSABLE DE LA RECHERCHE SUR LES DEVISES ET LES TAUX, SOCIETE GENERALE, LONDRES :

"Cela ressemble à une victoire écrasante, mais la majorité projetée se situe dans le bas de la fourchette attendue."

"Nous savions que les travaillistes allaient gagner, donc cela ne change pas grand-chose et cela ne change pas la donne pour la livre sterling. Nous voulons maintenant savoir quels sont les projets des travaillistes".

"Les investisseurs ont misé sur la livre sterling et le sentiment a été bon, et les résultats ne changeront rien à cela.

COLIN ASHER, ÉCONOMISTE PRINCIPAL, MIZUHO, LONDRES :

"Les travaillistes ont légèrement sous-performé par rapport à certains des derniers sondages, mais ils disposent néanmoins d'une énorme majorité. Si vous leur aviez proposé ce résultat il y a six mois, ils vous auraient arraché la main".

"Sans surprise, la livre sterling n'a pratiquement pas été affectée par le sondage de sortie des urnes.

"Hélas, écraser ce gouvernement dans les urnes est la partie la plus facile. C'est maintenant que le plus dur commence. Les attentes seront élevées et les fonds pour répondre à ces attentes sont limités."

CHRIS SCICLUNA, RESPONSABLE DE LA RECHERCHE ÉCONOMIQUE, DAIWA CAPITAL MARKETS, LONDRES :

"Le sondage à la sortie des urnes est conforme aux attentes.

"Un raz-de-marée pour les travaillistes signifie que tout ce qui est prévu dans le programme sera réalisé. Des questions se posent quant aux impôts qui seront levés pour financer des dépenses probablement plus élevées, car les projections actuelles du secteur public ne sont pas particulièrement réalistes compte tenu de l'état actuel des services publics". (Compilé par Dhara Ranasinghe, Amanda Cooper, Samuel Indyk, Naomi Rovnick, Sinead Cruise et Alun John)