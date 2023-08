Les prix à la consommation en Chine ont enregistré leur première baisse annuelle en plus de deux ans en juillet, tandis que les prix à la sortie des usines ont prolongé leur chute, selon des données publiées mercredi, alors qu'une demande morose pèse sur l'économie.

Vous trouverez ci-dessous les commentaires des analystes sur les données relatives à l'inflation :

XING ZHAOPENG, STRATÈGE PRINCIPAL POUR LA CHINE, ANZ, SHANGHAI

"L'IPC et l'IPP en glissement annuel sont tombés en territoire négatif et ont confirmé la déflation économique. Le seul point positif est que l'IPC de base a rebondi à 0,8 % en raison du tourisme saisonnier pendant l'été, mais je crains qu'il ne soit pas durable. Étant donné que la base est restée élevée l'année dernière, l'IPC ne se redressera guère au second semestre. Il devrait osciller autour de 0. Il serait difficile de manœuvrer la politique monétaire. La réunion du Politburo a appelé à un taux de change stable du yuan, ce qui entrerait en conflit avec l'assouplissement monétaire".

TAO CHUAN, ANALYSTE MACRO EN CHEF CHEZ SOOCHOW SECURITIES, PEKIN.

"C'est la cinquième fois que l'IPC baisse en glissement annuel depuis la réforme et l'ouverture. Elle est principalement due à la baisse de l'alimentation en glissement mensuel et en glissement annuel. Le point positif est le poste des services, qui est devenu positif (+0,8 %) d'un mois sur l'autre.

"Avec le déstockage et l'expansion du crédit, nous nous attendons à ce que l'IPP et l'IPC se redressent au quatrième trimestre. La Chine a lancé des mesures de relance intensives après la réunion du Politburo de juillet, et il faudra du temps pour en tenir compte. La banque centrale pourrait réduire les taux d'intérêt de 10 points de base supplémentaires au cours du reste de l'année. Actuellement, l'économie se remet du creux de la vague et je pense qu'il ne faudra pas trop de temps pour que les données atteignent le creux de la vague.

FRANCES CHEUNG, OCBC BANK, RATES STRATEGIST, SINGAPORE

"Le marché a besoin de voir plus de mesures de soutien de la part des autorités chinoises pour rester optimiste. Bien qu'il y ait de la place pour un léger assouplissement de la politique monétaire, la responsabilité incombe aux autorités fiscales. Par ailleurs, des données économiques montrant une amélioration de la croissance sont nécessaires, ce qui n'est pas encore le cas."

HU YUEXIAO, ÉCONOMISTE EN CHEF CHEZ SHANGHAI SECURITIES, SHANGHAI

"L'IPC est passé en territoire négatif en juillet, comme prévu. Nous avions prévu un IPC et un IPP négatifs au troisième trimestre. Toutefois, il ne s'agit pas d'une déflation au sens traditionnel du terme, car elle n'indique pas un ralentissement cyclique. Il s'agit plutôt d'une contraction au sens statistique du terme - des indicateurs clés tels que les prix du porc restent bas en raison de changements structurels, tandis que les prix des produits de base sont également faibles pour des raisons non économiques. Un IPC et un IPP négatifs ouvrent la voie à une réduction des taux et des RRR plus tard dans l'année, ce qui serait potentiellement bénéfique pour le marché des capitaux".

ZHIWEI ZHANG, PRÉSIDENT ET ÉCONOMISTE EN CHEF, PINPOINT ASSET MANAGEMENT, HONG KONG

"L'IPC et l'IPP sont tous deux en zone de déflation. La dynamique économique continue de s'affaiblir en raison d'une demande intérieure morose. Il n'est pas certain, à ce stade, que les politiques annoncées récemment puissent rapidement inverser la dynamique économique. La déflation de l'IPC pourrait renforcer la pression sur le gouvernement pour qu'il envisage des mesures de relance budgétaire supplémentaires afin d'atténuer les difficultés." (Compilé par Sam Holmes)