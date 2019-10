INTERPARFUMS maintient son objectif de chiffre d'affaires annuel

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Interparfums a confirmé son objectif de chiffre d'affaires annuel dans le sillage de l'annonce d'un chiffre d'affaires trimestriel solide. Le fabricant de parfums sous licence a réalisé au troisième trimestre 2019 un chiffre d'affaires de 129,5 millions d'euros, en hausse de 9% à devises courantes, soutenu par les parfums Montblanc et Jimmy Choo. Sur les neuf premiers mois de l’année, le chiffre d’affaires atteint ainsi 367,6 millions d’euros, en hausse de 9% à devises courantes et de 6% à devises constantes.Les parfums Montblanc réalisent un chiffre d'affaires de 109 millions d'euros, en hausse de 30%. Cette évolution résulte de l'excellent démarrage de la ligne Montblanc Explorer,notamment aux Etats-Unis, en Europe de l'Ouest et en France, et de la bonne tenue de la ligne fondatrice Montblanc Legend.Les parfums Jimmy Choo profitent des différentes déclinaisons olfactives lancées fin 2018 et début 2019 pour afficher une croissance solide de 11%,confortée par les bons débuts de la ligne masculine Jimmy Choo Urban Hero au troisième trimestre.Avec un chiffre d'affaires de plus de 64 millions d'euros, en hausse de 8%, les parfums Coach consolident leur activité grâce au lancement de la ligne Coach Floral Blush début mars.Le bon accueil reçu par la ligne A Girl in Caprilancée courant mars a permis de limiter le recul de l'activité des parfums Lanvin sur la période.En l'absence de lancement majeur, les parfums Rochas affichent un chiffre d'affaires stable de près de 23 millions d'euros. Le lancement de la ligne féminine Byzance prévu sur la fin de l'année 2019 et le début de l'année 2020 viendra dynamiser l'activité au cours des prochains mois.Interparfums a confirmé son objectif de 480 millions d'euros pour l'ensemble de l'exercice.