Le PDG de la bourse du Japon, Hiromi Yamaji. Il revient sur le rallye qu'ont connu les actions nippones cette année, qui les a portées à leur plus haut niveau depuis trois décennies. Il estime que le redressement économique du pays, la liquidité de ses titres et la stabilité de l'environnement politique ont joué dans l'intérêt des investisseurs pour le JPX, et salue la réforme en cours sur la gouvernance d'entreprise.

(MT Newswires)

Vidéos Bloomberg