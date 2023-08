Marcella Chow, stratège du marché mondial chez JPMorgan Asset Management, parle des marchés chinois et de la stratégie d'investissement du groupe. Elle estime que la confiance reste la clé pour restaurer la croissance, et que le gouvernement devra fournir un soutien politique continu et agressif. Elle évoque également le marché japonais, et les vents favorables liés à la gouvernance d'entreprise et à l'inflation.

