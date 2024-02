La Chine a un plan (épisode 32)

Les marchés financiers tournent en boucle sur leur passion brûlante pour l'intelligence artificielle, leur surexcitation sur la baisse des taux d'intérêt et leurs espoirs déçus sur la Chine. Ce matin, la flèche s'est arrêtée sur l'ancien Empire du Milieu, qui continue à s'agiter pour essayer de bâtir un plancher à ses marchés actions. On parlera aussi de résultats, de fusions acquisitions et un tout petit peu de François Bayrou et de Bob Marley.