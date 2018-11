INVENTIVA : baisse de la trésorerie

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Au 30 septembre 2018, la trésorerie et les équivalents de trésorerie d'Inventiva s'élevaient à 68,1 millions d'euros contre 75,9 millions d'euros au 30 juin 2018 et 59,1 millions d'euros au 31 décembre 2017. La biotech spécialisée notamment dans le développement de traitements innovants contre la stéatohépatite non alcoolique (Nash) bénéficie de l'augmentation de capital par placement privé de 32,5 millions d'euros (montant net) réalisée en avril 2018. Le repli observé par rapport au 30 juin 2018 reflète le progrès continu des essais cliniques et des études précliniques de la société.Sur les neuf premiers mois de l'exercice 2018, le flux net de trésorerie consommé par les activités s'élève à 22,1 millions d'euros contre 11 millions d'euros sur la même période de l'exercice 2017.Cette augmentation s'explique principalement par des efforts opérationnels croissants dédiés au développement clinique des programmes en cours et, dans une moindre mesure, par la baisse du chiffre d'affaires lié notamment au paiement non récurrent de 2,5 millions d'euros reçu de Boehringer Ingelheim au cours de l'exercice 2017.Le flux net de trésorerie lié aux opérations d'investissement de la période s'établit à -0,4 million d'euros contre un flux net de trésorerie lié aux opérations d'investissement de 6,1 millions d'euros sur la même période de l'exercice 2017. La société a reçu le dernier paiement d'Abbott en avril 2017.Enfin, le flux de trésorerie généré par les opérations de financement atteint 32,3 millions d'euros contre 44,9 millions d'euros sur la même période de l'exercice 2017.Au cours des neuf premiers mois de 2018, la société a reçu le produit du placement privé réalisé en avril 2018 et, au cours des neuf premiers mois de l'exercice 2017, la biotech a réalisé son introduction en bourse sur le marché réglementé d'Euronext Paris en février.Le chiffre d'affaires du groupe des neuf premiers mois de 2018 s'élève à 2,3 millions d'euros contre 6 millions d'euros sur la même période en 2017.Ce repli est conforme aux prévisions et s'explique en partie par la réception d'un revenu non récurrent de 2,5 millions d'euros de la part de Boehringer Ingelheim au cours de la période de 2017.Par ailleurs, l'évolution du chiffre d'affaires s'explique également par la baisse des activités dans le cadre de la collaboration avec AbbVie au cours de la période de 2018 qui s'est traduite par une diminution des remboursements pour la société, le programme faisant l'objet de la collaboration AbbVie ayant progressé avec la décision d'entrer en Phase I avec le candidat-médicament ABBV-157.Essais cliniques (Phases I, II, III)Phase I : test de la molécule à petite échelle sur les humains pour évaluer sa sécurité, sa tolérance, ses propriétés métaboliques et pharmacologiques.Phase II : évaluation de la tolérance et de l'efficacité sur plusieurs centaines de patients pour identifier les effets secondaires.Phase III : évaluation du rapport bénéfice / risque global auprès de plusieurs milliers de patients.