IPC, IPP : Les marchés recherchent des signes d'un pic d'inflation aux États-Unis

La croissance des prix a atteint le niveau le plus élevé depuis le début des années 1980 en raison de la collision d'un boom de la demande post-pandémique et d'une chaîne d'approvisionnement mondiale engorgée, et a alimenté les craintes que les tentatives agressives de la Fed pour la freiner ne conduisent l'économie à la récession.

Le rapport sur l'emploi du département du travail vendredi a fourni le premier signe potentiel d'un plateau, avec une croissance mensuelle des salaires décélérant de 0,5 % à 0,3 % et se maintenant à 5,5 % en glissement annuel.

Mercredi, les analystes s'attendent à ce que l'indice des prix à la consommation (IPC) montre un net recul de la croissance mensuelle, se refroidissant à 0,2 % en avril contre 1,2 % en mars - le plus grand bond mensuel en plus de 16 ans - et une augmentation annuelle de 8,1 %, 0,4 point de pourcentage de moins que les 8,5 % précédents, qui étaient la lecture la plus élevée depuis décembre 1981.

Les prix de l'énergie et des denrées alimentaires ont été les coupables, exacerbés par les retombées de la guerre Russie-Ukraine.

"L'invasion de l'Ukraine par la Russie a amplifié le rythme des pressions inflationnistes cette année et la Fed ne peut pas y faire grand-chose", a déclaré David Carter, directeur général de Wealthspire Advisors à New York.

Les prix de l'énergie ont enregistré une hausse mensuelle de 11 % en mars, l'essence ayant fait un bond vertigineux de 18,3 %. Les prix moyens à la pompe ont atteint un niveau record en mars, selon le groupe d'automobilistes AAA.

Les aliments consommés à la maison ont augmenté de 1,5 % sur une base mensuelle, et les prix des produits d'épicerie ont augmenté de 10 % en glissement annuel, soit la croissance annuelle la plus rapide depuis plus de quatre décennies.

Si l'on exclut les prix de l'alimentation et de l'énergie, l'IPC dit "de base" devrait avoir augmenté légèrement de 0,4 % le mois dernier, mais se refroidir à 6,0 % contre 6,5 % sur une base annuelle.

Tout signe de décélération serait bien accueilli par les marchés.

"Si l'inflation s'imprime conformément aux attentes, il s'agirait de la première baisse significative du taux d'inflation annualisé depuis les profondeurs de la récession COVID", écrit Matt Weller, responsable mondial de la recherche chez StoneX Financial.

Les données sur les prix à la production (PPI) de jeudi, qui reflètent les prix que les entreprises américaines reçoivent pour leurs biens et services à la porte de l'usine figurative, devraient raconter une histoire similaire.

Les estimations du consensus prévoient une forte décélération de l'IPP et un ralentissement plus faible si l'on exclut les produits alimentaires et énergétiques.

Les données d'enquête récentes, en particulier les indices des directeurs d'achat (PMI) de l'Institute for Supply Management (ISM), révèlent que deux principaux moteurs de l'inflation - la rareté de l'offre et la sécheresse persistante des travailleurs - sont restés des vents contraires importants en avril.

Mardi, alors que 32 % des participants à l'enquête sur l'optimisme des entreprises de la National Federation of Independent Business (NFIB) ont indiqué que l'inflation était leur principale préoccupation - un chiffre record - moins de répondants ont déclaré avoir augmenté les prix et les salaires.

Jusqu'à présent, de nombreuses entreprises ont été en mesure de répercuter les coûts des intrants sur leurs clients. En fait, la marge bénéficiaire prévisionnelle à 12 mois du S&P 500 est en hausse.

Au 6 mai, ce chiffre était de 13,4 %, ce qui est supérieur aux lectures de début mai remontant à au moins 12 ans, selon Refinitiv Datastream.

"Les entreprises ont pu répercuter la hausse des coûts car la demande reste forte", ajoute M. Carter. "Toutefois, si les hausses de taux d'intérêt de la Fed refroidissent la demande, les entreprises ne pourront pas répercuter la hausse des coûts et les marges se réduiront."

Comment les marchés vont-ils réagir aux données ?

Le S&P 500 a glissé de 0,3 % le 12 avril, lors de la publication du rapport désastreux - bien que largement attendu - de l'IPC de mars. Tout chiffre égal ou inférieur au consensus mercredi serait probablement bien accueilli par les investisseurs.

"Sous le capot, il y a toujours des signes que l'inflation, le resserrement du marché du travail et les problèmes de la chaîne d'approvisionnement pourraient tous avoir atteint un sommet", a déclaré Yung-Yu Ma, stratège en chef des placements chez BMO Gestion de patrimoine. "Le marché est en mode "prouvez-le", et ces premiers signes sont encore loin d'être une preuve suffisante pour calmer les marchés."