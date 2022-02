IPO: Aelis Farma lance son introduction sur Euronext Paris

PARIS (Agefi-Dow Jones)--La société biopharmaceutique spécialisée dans le développement de traitements pour les maladies du cerveau Aelis Farma a annoncé mercredi le lancement de son introduction sur la Bourse de Paris.

L'entreprise compte s'introduire en Bourse via une augmentation de capital d'environ 25 millions d'euros, qui pourra être portée à 33 millions d'euros en cas d'exercice intégrale de la clause d'extension et de l'option de surallocation.

Le prix des nouvelles actions offertes se situera dans une fourchette comprise entre 14,02 euros et 16,82 euros.

Selon le calendrier établi par la société, les actions Aelis Farma commenceront à coter sur Euronext Paris le 18 février.

La société compte notamment utiliser l'argent levé lors de cette introduction en Bourse pour financer le développement de ses deux candidats-médicaments, AEF0117 et AEF0217. AEF0117 a vocation à traiter les troubles liés à l'usage excessif du cannabis tandis que AEF0217 cible plusieurs déficits cognitifs dont ceux causés par le syndrome de Down, plus connu sous le nom de trisomie 21.

-Julien Marion, Agefi-Dow Jones; 01 41 27 47 94; jmarion@agefi.fr ed: VLV

February 02, 2022 02:34 ET (07:34 GMT)