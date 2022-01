IPO : Haffner Energy compte s'introduire sur Euronext Growth à Paris

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le spécialiste des technologies de production d'hydrogène décarboné Haffner Energy a annoncé vendredi l'approbation de son document d'enregistrement par l'Autorité des marchés financiers (AMF), première étape de son projet d'introduction sur Euronext Growth à la Bourse de Paris.

Le groupe conçoit et fournit des technologies et services permettant à ses clients de produire de l'hydrogène décarboné à partir de thermolyse et vaporeformage de la biomasse grâce à son procédé "Hydrogen no carbon" (Hynoca).

Sur son exercice 2020-2021, clos en mars dernier, l'entreprise a publié des revenus de 4,2 millions d'euros et une perte brute d'exploitation (Ebitda) de 1,8 million d'euros.

L'entreprise compte atteindre des revenus de plus de 30 millions d'euros sur l'exercice 2022-2023 puis de 250 millions d'euros en 2025-2026. A long terme, la société compte dégager une marge brute d'exploitation de plus de 25%.

-Julien Marion, Agefi-Dow Jones; 01 41 27 47 94; jmarion@agefi.fr ed: ACD

COMMUNIQUES FINANCIERS DE L'ENTREPRISE:

https://www.haffner-energy.com/

Agefi-Dow Jones The financial newswire

(END) Dow Jones Newswires

January 14, 2022 02:31 ET (07:31 GMT)