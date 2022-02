IPO : Hunyvers compte s'introduire sur Euronext Growth à Paris

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le distributeur de véhicules de loisirs Hunyvers a annoncé lundi l'approbation de son document d'enregistrement par l'Autorité des marchés financiers (AMF), première étape de son projet d'introduction sur le marché régulé d'Euronext Growth à Paris.

Fondée en 2006, Hunyvers détient 15 concessions dans lesquelles la société limougeaude distribue plus de 45 marques spécialistes du tourisme itinérant. Son chiffre d'affaires a atteint 64,5 millions d'euros lors de l'exercice achevé fin août 2021 et même 91 millions d'euros en tenant compte de la dernière acquisition réalisée par l'entreprise.

La stratégie de développement d'Hunyvers est basée sur trois piliers : la croissance organique, la croissance externe ciblée et la monétisation de son application numérique Caramaps, dédiée au voyage itinérant et regroupant une communauté de plus de 620.000 membres.

Le distributeur de camping-cars, de vans et de caravanes ambitionne de réaliser un chiffre d'affaires supérieur à 170 millions d'euros lors de l'exercice qui s'achèvera fin août 2025, assorti d'une marge d'exploitation de 6,5%.

-Dimitri Delmond, Agefi-Dow Jones; +33 (0)1 41 27 47 31; ddelmond@agefi.fr ed: VLV

COMMUNIQUES FINANCIERS DE L'ENTREPRISE:

https://www.hunyvers-finance.com/index.php

February 07, 2022 03:27 ET (08:27 GMT)