IPO : La FDJ lance son introduction en Bourse

PARIS (Agefi-Dow Jones)--L'opérateur de jeux d'argent La Française des Jeux (FDJ) a annoncé jeudi avoir lancé son introduction en Bourse sur Euronext Paris.

L'opération consiste en la cession par l'Etat d'un nombre maximum de 99,3 millions d'actions FDJ existantes, représentant un maximum de 52% du capital social de FDJ, a expliqué le groupe dans un communiqué.

Cette opération comprend un placement global principalement destiné aux investisseurs institutionnels dont la fourchette indicative de prix se situe entre 16,5 euros et 19,9 euros par action, ainsi qu'une offre à prix ouvert destinée principalement aux particuliers et aux détaillants FDJ, avec un prix bénéficiant d'une décote de 2% par rapport à celui du placement global et la remise, sous certaines conditions, d'une action complémentaire pour dix actions achetées et conservées pendant 18 mois.

L'opération comprend aussi une option de surallocation portant sur la cession par l'Etat d'actions FDJ supplémentaires, "représentant un maximum de 15% du nombre cumulé d'actions cédées dans le cadre de du placement global et de l'offre à prix ouvert". Une offre réservée aux salariés est également prévue.

La FDJ a précisé que l'ouverture de l'ensemble de ces offres est prévue ce jeudi. La clôture est programmée le 19 novembre pour l'offre à prix ouvert et le 20 novembre pour le placement global.

La fixation du prix de l'offre à prix ouvert et du placement global est prévue le 20 novembre par arrêté du ministre de l'Economie et des Finances après avis de la Commission des participations et des transferts.

Le début des négociations des actions FDJ sur Euronext doit en conséquence avoir lieu le 21 novembre à 9h30.

-Julien Marion, Agefi-Dow Jones; 01 41 27 47 94; jmarion@agefi.fr ed: VLV

