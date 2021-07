IPO : Le Spac I2PO s'introduit à la Bourse de Paris en levant 275 millions d'euros

NEW YORK (Agefi-Dow Jones)--Euronext a annoncé mardi l'introduction en Bourse du véhicule d'investissement coté (Spac) I2PO, qui devient le "premier Spac européen dans le secteur du divertissement et des loisirs", a indiqué l'opérateur boursier dans un communiqué.

L'introduction en bourse d'I2PO à Paris a donné lieu à l'admission à la négociation de 27,5 millions d'unités qui composent son capital, permettant de lever 275 millions d'euros auprès d'investisseurs qualifiés dans le cadre d'un placement privé, a précisé Euronext. Le montant levé a ainsi dépassé ainsi les 250 millions d'euros initialement annoncés lors du lancement de l'offre.

"En lançant I2PO, nous avons réussi à créer, avec Artemis et Combat Holding, le premier Spac coté en Europe dédié au divertissement et aux loisirs", a commenté Iris Knobloch, présidente du conseil d'administration et directrice générale d'I2PO.

Ce nouveau Spac a été monté à l'initiative d'Iris Knobloch associée à Artemis, la holding patrimoniale de la famille Pinault, et Combat Holding, entité présidée par le banquier d'affaires Matthieu Pigasse.

July 20, 2021