IPO : New York rit, Paris pleure

Les deux faits saillants de l'année ne sont pas bien compliqués à trouver. Il s'agit d'abord de l'incroyable vigueur du marché technologique américain, avec des IPO spectaculaires pour Snowflake, Unity, Palantir ou Airbnb, dont les cours se sont envolés dès leur arrivée sur le marché et qui ont levé en cumulé près de 11 Mds$. Des mouvements qui nous inquiètent, il faut bien l'avouer, mais qu'on ne peut nier et qui poussent à la réflexion sur l'évolution des standards de valorisation.

L'autre événement marquant, c'est le tacle appuyé du parti communiste chinois sur le développement des stars technologiques du pays. Pékin a fait capoter avec pertes et fracas ce qui aurait dû être la plus grosse introduction en bourse de l'histoire, celle du groupe de services financiers Ant Group, affilié à Alibaba. Le message est on ne peut plus clair : la Chine veut que ses entreprises se développent, mais redoute celles qui échappent trop à son contrôle, au point de les mettre au pas sans prendre de pincettes.

Spleen in Paris

Nous ajouterons un troisième point que nous estimons préoccupant : les difficultés grandissantes de certains marchés à attirer des sociétés, notamment en Europe. Prenons l'exemple d'Euronext Paris. Selon nos pointages, 22 sociétés sont entrées en bourse cette année à Paris (hors transferts entre marchés), dont 15 par cotation directe, c’est-à-dire sans appel public à l'épargne. 11 opérations ont eu lieu sur le marché libre Euronext Access. Au final, il n'y a eu que 7 IPO (2 sur Euronext et 5 sur Euronext Growth) : Munic, Paulic, Nacon, Energisme, Ecomiam, Alchimie et Winfarm. La plus grosse levée de fonds, celle de Nacon, a atteint 109 M€. A des années-lumière des montants levés outre-Atlantique ou en Asie. Pour mémoire, il n'y avait eu que 8 IPO en 2019 (mais deux importantes, La Française des Jeux et Verallia), après 17 en 2018 et 14 en 2017. Euronext multiplie les efforts, mais les candidats se font rares et les investisseurs européens sont frileux.

Le tableau qui suit liste les entrées en bourse 2020 à Paris, classées par performance. Un certain nombre de titres sont arrivés par cotation directe sur Euronext Access et n'ont pas connu d'échanges. En vert, les IPO.

Introductions 2020 sur Euronext Paris (Zonebourse / cliquer pour agrandir)