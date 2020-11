IPO : Winfarm lance son introduction en Bourse sur Euronext Growth

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le groupe français de vente à distance pour le monde agricole Winfarm a annoncé lundi le lancement de son introduction en Bourse sur Euronext Growth à Paris, après avoir reçu l'approbation de l'Autorité des marchés financiers (AMF) du prospectus relatif à cette opération. Winfarm compte lever via cette opération 15,4 millions d'euros, montant qui pourra être relevé à 20,4 millions d'euros en cas d'exercice intégral de la clause d'extension et de l'option de surallocation. La fourchette indicative de prix s'établit entre 33 euros et 41 euros. La période de souscription débutera le 23 novembre et se terminera le 3 décembre pour l'offre à prix ouvert et le 4 décembre pour le placement global. (jmarion@agefi.fr) ed: VLV

November 23, 2020 02:49 ET (07:49 GMT)