Seules 34 entreprises européennes se sont introduites sur les marchés du Vieux Continent au premier semestre de 2023, pour environ 2,4 milliards d'euros levés, soit le plus bas niveau depuis la crise financière. Qu'est-ce qui refroidit les européennes ?

L'attractivité des places financières américaines

Sans surprise, en période d'incertitude, mieux vaut se tourner vers les Etats-Unis. Les bourses New Yorkaises regorgent de capitaux et d'amateurs de risques, mieux à même de booster une jeune pousse en bourse. Nombre de sociétés européennes optent donc pour une traversée de l'Atlantique. Nous en parlions ici il y a peu.

L'environnement économique

L'inflation galopante, et surtout les successives hausses de taux réalisées par la Banque Centrale Européenne ont également joué un rôle dans le refroidissement des marchés. Les capitaux levés (en recul de 42 % par rapport au S1 2022) attestent de la frilosité des dirigeants. Ce phénomène s'observe toutefois aussi aux Etats-Unis, où le nombre d'IPO et les volumes sont les plus faibles depuis 2015.

Un effet boule de neige

Déjà régulièrement taxées d'un manque structurel de compétitivité, les places européennes peinent en outre à redorer leur réputation. Les dernières cotations ont manqué de lustre et ainsi dissuadé les suivants ainsi que les apporteurs de fonds. A titre d'exemple, les actions CAB Payments, la dernière société cotée à Londres, ont perdu 10 % leur premier jour de cotation.

Comment retourner la tendance ?

Réformer semble le maître mot. Simplifier les processus de cotation et assouplir les règles, inciter les plus lourds (les fonds de pension) au risque, et promouvoir les petites entreprises du territoire en les rendant plus visibles, font partie des premières armes dégainées par les décideurs pour tenter d'enrayer ce déclin. Rendez-vous à la fin de l'année pour réviser le constat.