IRIS Finance International rachète Createrra

IRIS Finance International, groupe diversifié en gestion privée et gestion institutionnelle, annonce l’acquisition de Createrra, société de gestion privée luxembourgeoise. Fondée en 2001, cette société de gestion de portefeuille indépendante implantée au Luxembourg et en Belgique offre un service complet de gestion de fortune à une clientèle majoritairement privée. Dirigée par ses fondateurs, la société compte une quinzaine de collaborateurs et gère un total de 350 millions d'euros d'actifs." Cette acquisition, deux ans et demi après celle de Chahine Capital, vient d'une part étendre l'implantation européenne du groupe notamment en Belgique (après la France, la Suisse et le Luxembourg), et d'autre part permettre de nouvelles synergies commerciales de développement grâce aux expertises des différentes entités du groupe ", a commenté IRIS Finance International.