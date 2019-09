ISPA Consulting accompagne les entreprises dans le choix de leur solution PPM en lançant www.ChoisirSaSolutionPPM.com

ISPA Consulting, l’un des principaux spécialistes français sur le marché du PPM, lance une nouvelle initiative originale : www.ChoisirSaSolutionPPM.com . Sur ce portail, ISPA Consulting a souhaité proposer un ensemble de ressources qui permettront aux visiteurs de prendre les bonnes orientations pour mener à bien leurs projets et plus particulièrement trouver une solution adaptée. Unique sur le marché, cet outil pédagogique s’appuie sur les centaines de déploiements réalisées par les équipes d’ISPA Consulting.

Concrètement, les visiteurs pourront accéder à un panorama exhaustif qui compare et répertorie plusieurs dizaines de solutions parmi les plus grands éditeurs du marché. Ils pourront ainsi mieux comprendre leurs différences et commencer à cartographier des outils répondant à leurs besoins spécifiques. Après avoir filtré les outils et analysé leurs spécificités, une sélection sera alors proposée automatiquement.

Viendra ensuite l’étape de la personnalisation où les visiteurs pourront créer leurs propres scénarios, leurs cas d’usages et utiliser les solutions. Ces actions seront réalisées dans le cadre de packages proposés par les équipes d’ISPA Consulting qui accompagneront pas à pas les utilisateurs afin de valider rapidement les options technologiques et de s’assurer de leur adéquation aux besoins exprimés.

Jean-Baptiste Corbel chez ISPA Consulting « Mettre en place un projet PPM et sélectionner une solution adaptée à ses attentes est un véritable parcours du combattant. Nous avons souhaité simplifier au maximum ces étapes en proposant un panorama unique qui permet de ne pas se tromper. Au-delà du panorama et des ressources proposées, nous avons également conçu des offres additionnelles permettant de valider les choix technologiques en y appliquant des cas d’usages. »

Par Jean-Baptiste Corbel et Stéphane Ortlieb, Directeurs de la BU PPM/ Système de Pilotage chez Noveane