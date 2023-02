ISS Suisse progresse en 2022

Zurich (awp) - Le prestataire de services aux entreprises ISS Suisse a enregistré l'année dernière un chiffre d'affaires en hausse de 4,2%, ou de 2,9% au niveau organique, à 772,7 millions de francs suisses.

L'écart entre la croissance organique et réelle provient de l'acquisition de Livit FM Services, intégrée en novembre 2022 à ISS Suisse, selon un communiqué publié lundi. Ce rachat sera finalisé d'ici fin mars et fera passer le nombre d'employés de 12'000 à 12'600.

Environ 45% de l'activité a été réalisée avec les prestations de nettoyage, suivi par les services techniques et de gestion de projet qui ont représenté 35%. Les autres 20% ont été réalisés avec des services de réception, de logistique et postaux, ainsi que de gardiennage et de restauration.

