ISS déclare que les réformes salariales de Wells Fargo sont insuffisantes pour justifier un soutien

Dans un rapport fourni par un représentant, ISS a également soutenu une demande de rapport sur l'équité raciale au sein de la grande banque californienne, mais a soutenu tous les candidats au poste d'administrateur de la société et a recommandé de voter "contre" une proposition d'actionnaire qui réduirait fortement les prêts pour les projets de combustibles fossiles.

Le PDG Scharf a reçu une rémunération totale de 21,4 millions de dollars en 2021, contre 20,4 millions de dollars en 2020, selon la circulaire de procuration de Wells Fargo. L'année dernière, seule une faible majorité des bulletins de vote des investisseurs, 57%, a soutenu la rémunération de 2020 dans un vote consultatif, faisant partie d'une vague de commentaires critiques des investisseurs sur le sujet.

Wells Fargo s'est entretenue avec les actionnaires en réponse et a déclaré qu'ils voulaient des choses comme plus de détails sur la façon dont elle détermine la rémunération et qu'une plus grande partie de la rémunération de Scharf soit liée à la performance.

Mais ISS a déclaré que les changements apportés par la banque à ce moment-là laissaient encore des inquiétudes, comme le fait que les réalisations financières mises en avant par la banque pour fixer la rémunération de 2021 "ne sont pas entièrement cohérentes avec celles mises en avant l'année précédente sans justification spécifique fournie", selon son rapport.

En outre, ISS a déclaré que les salaires de base des dirigeants sont relativement élevés, y compris celui de Scharf, qui a reçu un salaire de 2,5 millions de dollars.

Les représentants de Wells Fargo n'ont pas fait de commentaire immédiatement.