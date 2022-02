ISS et Glass Lewis exhortent les investisseurs de Zendesk à voter contre la transaction avec Momentive.

Par Svea Herbst-Bayliss

BOSTON (Reuters) - Les sociétés de conseil en procuration Institutional Shareholder Services et Glass, Lewis & Co ont recommandé vendredi aux investisseurs de Zendesk de voter contre le projet de rachat de Momentive Global, la société mère du portail de sondage en ligne SurveyMonkey, estimant que l'opération est trop risquée.

ISS et Glass Lewis s'étant prononcés contre l'opération après qu'un certain nombre d'actionnaires de premier plan s'y soient également opposés, les chances de voir les actionnaires de l'entreprise de logiciels approuver l'opération lors du vote qui aura lieu à la fin du mois s'amenuisent.

Nous pensons que la proposition d'acquisition de Momentive par Zendesk pourrait facilement être caractérisée comme un cas de "prêt, feu, but"", ont écrit les analystes de Glass Lewis dans une obligation, ajoutant que "nous recommandons aux actionnaires de voter CONTRE cette proposition".

ISS a écrit que "le soutien à cette proposition n'est pas justifié", et a noté qu'il y avait tellement de questions sur les synergies de revenus et les projections financières qu'elle "avait le potentiel de devenir cette rareté des situations spéciales, une fusion qui n'est pas appréciée par les actionnaires du vendeur et de l'acheteur."

Zendesk a accepté d'acheter Momentive en octobre dans le cadre d'une transaction entièrement en actions évaluée à environ 4 milliards de dollars. Les investisseurs, dont le fonds spéculatif activiste Jana Partners, se sont rapidement prononcés contre la proposition, critiquant son mérite financier et sa logique.

Glass Lewis était d'accord et a écrit : "Nous ne pensons pas que les investisseurs de Zendesk - peut-être à la recherche d'une certaine stabilité à la suite de la performance trimestrielle irrégulière de la société - ont eu des raisons convaincantes de conclure que la société est bien placée pour réaliser efficacement les objectifs élevés qui sous-tendent la transaction de Momentive."

Jeudi, Zendesk a déclaré qu'elle avait reçu son propre intérêt pour une prise de contrôle, mais qu'elle avait rejeté une offre de 127 à 132 dollars par action d'un groupe de sociétés de capital-investissement et qu'elle voulait poursuivre son projet d'achat de Momentive.

(Dans le cinquième paragraphe, la description de l'opération est corrigée, passant de "tout en espèces" à "tout en actions").