ISS soutient deux administrateurs dissidents dans la bataille du conseil d'administration de Kohl's.

ISS a déclaré que le candidat nommé par Macellum, Jeffrey Kantor, qui a été directeur du merchandising chez le détaillant Macy's Inc et ancien directeur général de la Hecht Company, et Pamela Edwards, qui a été directeur financier chez Victoria's Secret et Express, apporteraient une expertise essentielle au conseil.

"Un certain changement progressif au niveau du conseil d'administration peut rassurer davantage les investisseurs sur le fait que les alternatives stratégiques disponibles sont évaluées par rapport aux avantages et aux risques associés au plan autonome, et ajouter de l'expertise", écrit ISS.

Le rapport apporte un soutien considérable à la course aux procurations de Macellum, qui fait suite à une bataille similaire menée l'année dernière. En 2021, Macellum et plusieurs partenaires ont conclu un accord pour abandonner cette bataille en échange de l'obtention de deux sièges pour leurs candidats au conseil d'administration. La société a également ajouté un troisième administrateur indépendant au conseil à la même époque.

Cette année, les enjeux pourraient être encore plus élevés, car Macellum affirme que Kohl's n'a pas fait assez pour redresser ses affaires et fait maintenant pression sur le conseil pour qu'il vende la société. La société a déclaré avoir rencontré plus de 20 acheteurs potentiels.

Il y a deux semaines, Reuters a rapporté que Franchise Group Inc. s'était joint à l'offre pour Kohl's.

ISS a souligné le scepticisme du marché à l'égard du processus de vente et a déclaré qu'il provenait probablement d'un manque de confiance dans l'engagement du conseil d'administration en faveur d'une vente rapide, par opposition à un manque de confiance dans l'expertise des membres du conseil en matière de fusions et acquisitions. Cela pourrait être résolu en "ajoutant des voix indépendantes ayant une expérience pertinente de l'industrie, plutôt que des experts supplémentaires en fusions et acquisitions".

Les investisseurs décideront qui siègera au conseil d'administration de Kohl's le 11 mai.

Plus tôt dans la journée de vendredi, Kohl's a exhorté les investisseurs à soutenir ses 13 candidats au poste d'administrateur et a déclaré que Jonathan Duskin, le gestionnaire de portefeuille de Macellum et l'un des candidats au poste d'administrateur du fonds spéculatif, représentait une "menace". Kohl's a déclaré que six des 10 candidats de Macellum n'ont jamais siégé à un conseil d'administration public et qu'aucun n'a siégé au conseil d'administration d'une société de vente au détail de taille similaire à celle de Kohl's.

Kohl's exploite plus de 1 100 magasins aux États-Unis et est évaluée à 7,6 milliards de dollars.