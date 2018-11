IT-LOGIQ recrute sur les prochains mois

Le distributeur IT-LOGIQ va renforcer ses équipes sur les prochains mois pour soutenir sa très forte croissance portée notamment par le développement de ses ventes sur le segment de la voix sur IP.

IT-LOGIQ s'appuie sur une solide expérience dans le domaine des Télécoms et de la voix sur IP, mais aussi sur son savoir-faire dans les métiers de la distribution, du conseil, du support et de l'assistance à l'intégration de bases technologiques destinées aux applications télécoms. IT-LOGIQ intervient aussi bien pour l'entreprise que pour l'infrastructure réseau des opérateurs. Impliquée dans la convergence des réseaux, la VoIP, les solutions de signalisation et les systèmes haute densité, IT-LOGIQ a sélectionné auprès de plusieurs constructeurs les produits les plus adaptés aux exigences de qualité, flexibilité et fiabilité nécessaires à ces solutions.

Au-delà d'investir sur de nouveaux référencements, IT-LOGIQ va donc ouvrir de nouveaux postes pour renforcer ses équipes techniques et commerciales. Ce faisant, la société prépare l'avenir et se donne les moyens de pouvoir passer un nouveau cap. L'objectif étant de conserver un haut niveau de qualité de service sur un marché très concurrentiel où les notions d'expertise et de disponibilité sont fondamentales. Intégrer la société IT-LOGIQ permet de travailler au sein d'une équipe dynamique qui a su tisser des partenariats durables avec les plus grands fournisseurs de technologies du marché.

Xavier PAOUR, Président de IT-LOGIQ « Nous recherchons des collaborateurs qui vont pouvoir s'insérer à long terme dans nos équipes. Notre objectif est d'une part de leur proposer des conditions de travail attractives, de les faire participer à des projets à valeur ajoutée et d'autre part de continuer à élever notre niveau de qualité de service vis-à-vis de nos clients. Nous recherchons donc des collaborateurs qui souhaitent travailler et s'investir durablement à nos côtés. »

