IT Weapons nommé au palmarès 2021 des 500 plus grands fournisseurs de solutions de CRN

BRAMPTON, Ontario, 31 mai 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- IT Weapons, une division de Solutions d’affaires Konica Minolta (Canada) Ltée (Konica Minolta) a annoncé aujourd'hui que CRN®, une marque de The Channel Company, l’a nommée à son palmarès 2020 des 500 plus grands fournisseurs de solutions. Ce classement annuel par revenus des plus importantes organisations partenaires de TI en Amérique du Nord sert de référence dans l’industrie pour reconnaître la crème des intégrateurs de technologies, des fournisseurs de services stratégiques et des experts-conseils en TI. L’impressionnant palmarès de cette année fait état d’un revenu combiné remarquable de plus de 403 milliards de dollars, soulignant l’influence considérable de ces partenaires sur l’industrie des TI actuellement.

"Chez IT Weapons, le service à la clientèle est la clé de la réussite. Il est au cœur de chaque service et solution que nous fournissons," déclare Ted Garner, président d’IT Weapons. "Bien que les entreprises canadiennes aient dû surmonter de nombreux défis en raison de la pandémie, nous avons été en mesure d’offrir à nos clients une nouvelle perspective sur l’approche à adopter face au virage numérique."

"Le palmarès des 500 plus grands fournisseurs de solutions de CRN sert de référence dans l’industrie pour déterminer les intégrateurs de technologies, les fournisseurs de services stratégiques et les experts-conseils en TI les plus performants, ce qui en fait un outil précieux pour les fournisseurs de technologies cherchant à s’associer aux meilleurs fournisseurs de solutions de leur catégorie", affirme Blaine Raddon, président-directeur général de The Channel Company. "Au nom de The Channel Company, je tiens à féliciter ces entreprises pour leur contribution incroyable à l’essor de notre industrie."

À propos IT Weapons

En tant que division nationale des services informatiques de Konica Minolta Canada, IT Weapons fournit depuis plus de 20 ans des services informatiques, des solutions de cloud hybride, la sécurité de l'information, la connectivité, la gestion de l'infrastructure et le support technique.

Vous avez besoin d'un partenaire technologique qui vous fait sentir en sécurité. Un partenaire qui peut travailler avec votre réalité opérationnelle - et à qui vous pouvez faire confiance pour vous fournir les technologies essentielles à votre entreprise. Nous serons là lorsque vous aurez besoin de nous. Respirez. Ne vous inquiétez pas, nous nous occupons de vos besoins TI.

À propos de Konica Minolta

Solutions d’affaires Konica Minolta (Canada) Ltée transforme et révolutionne le Milieu de travail de demain™ (www.reinventerletravail.ca). Elle propose une gamme complète de solutions qui tirent profit de la mobilité et des services infonuagiques et optimisent les opérations au moyen de processus documentaires automatisés. Sa division des services de TI offre divers services de stratégie et de soutien informatiques ainsi que différentes solutions de sécurité réseau dans l’ensemble des marchés verticaux. L’entreprise a été reconnue par Brand Keys 14 années consécutives comme la marque numéro un en matière de fidélité des clients sur le marché des appareils de bureau multifonctions. Konica Minolta, Inc. figure à l’indice mondial de durabilité Dow Jones pour une 9e année consécutive. C’est en partenariat avec ses clients que l’entreprise donne forme aux idées et apporte une valeur ajoutée à la société. Pour en savoir plus, rendez-vous au www.konicaminolta.ca et suivez Konica Minolta sur LinkedIn, YouTube, Facebook et Twitter (@KonicaMinoltaCA).

