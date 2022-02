IT Weapons nommée l'une des 50 meilleures entreprises de services de TI gérés au Canada

Le prix annuel met en valeur les 50 meilleurs fournisseurs de services gérés au Canada

Mississauga (Ontario), 03 févr. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Technoplanet Productions, un chef de file du marketing de réseau, des médias d’information et des événements qui se spécialise dans l’industrie de la technologie, a encore une fois reconnu IT Weapons, la division canadienne des services de TI de Konica Minolta, comme étant l’une des 50 meilleures entreprises de services de TI gérés au Canada à sa remise de prix annuelle du 03 février 2022.



"Nous sommes très fiers que Technoplanet nous ait nommés comme l’une des meilleures entreprises de services de TI gérés au Canada. Nos clients se fient à nous pour simplifier la gestion de leur infrastructure de TI complexe. Ce prix est un grand honneur pour tous les membres de notre équipe, qui travaillent sans cesse pour aider nos clients à se concentrer sur leurs affaires plutôt que sur leur système," affirme Mario Mottillo, président de Solutions d’affaires Konica Minolta (Canada) Ltée.

Pour être admissible, une entreprise doit se démarquer dans tous les volets opérationnels : vision, stratégie, leadership, gestion, processus de vente, marketing, finances, opérations, soutien technique, services et satisfaction des clients et des fournisseurs.

"Malgré des défis sans précédent à l’échelle mondiale et locale, nous tenons nos promesses envers nos clients. Notre objectif a toujours été de les aider à concrétiser un avenir meilleur en collaborant avec eux pour leur transition vers le numérique et en leur fournissant les solutions les mieux adaptées à leurs besoins," ajoute Mario Mottillo.

À propos IT Weapons

En tant que division nationale des services informatiques de Konica Minolta Canada, IT Weapons fournit depuis plus de 20 ans des services informatiques, des solutions de cloud hybride, la sécurité de l'information, la connectivité, la gestion de l'infrastructure et le support technique.

Vous avez besoin d'un partenaire technologique qui vous fait sentir en sécurité. Un partenaire qui peut travailler avec votre réalité opérationnelle - et à qui vous pouvez faire confiance pour vous fournir les technologies essentielles à votre entreprise. Nous serons là lorsque vous aurez besoin de nous. Respirez. Ne vous inquiétez pas, nous nous occupons de vos besoins TI.

À propos de Konica Minolta

Solutions d’affaires Konica Minolta (Canada) Ltée transforme et révolutionne le Milieu de travail de demain™ (www.reinventerletravail.ca). Elle propose une gamme complète de solutions qui tirent profit de la mobilité et des services infonuagiques et optimisent les opérations au moyen de processus documentaires automatisés. Sa division des services de TI offre divers services de stratégie et de soutien informatiques ainsi que différentes solutions de sécurité réseau dans l’ensemble des marchés verticaux. L’entreprise a été reconnue par Brand Keys 14 années consécutives comme la marque numéro un en matière de fidélité des clients sur le marché des appareils de bureau multifonctions. Konica Minolta, Inc. figure à l’indice mondial de durabilité Dow Jones pour une 9e année consécutive. C’est en partenariat avec ses clients que l’entreprise donne forme aux idées et apporte une valeur ajoutée à la société. Pour en savoir plus, rendez-vous au www.konicaminolta.ca et suivez Konica Minolta sur LinkedIn, YouTube, Facebook , Twitter (@KonicaMinoltaCA) et Instagram!

