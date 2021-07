ITV franchit des valeurs record grâce à l'Euro 2020

Londres (awp/afp) - Le groupe audiovisuel britannique ITV a enregistré en juin des recettes publicitaires record pour ce mois de l'année grâce à l'Euro 2020 de football avec l'ascension jusqu'en finale de l'équipe d'Angleterre.

La levée des restrictions sanitaires et la reprise de l'activité économique au Royaume-Uni se sont aussi accompagnées d'un redémarrage du marché publicitaire et des campagnes télévisuelles, ce qui a contribué aux recettes du groupe à partir du printemps.

"Nos résultats semestriels montrent qu'ITV émerge du pire de la pandémie" a commenté la directrice générale Carolyn McCall, avec un bénéfice net part du groupe quintuplé à 98 millions de livres au premier semestre, et un chiffre d'affaires qui a bondi de 27% sur un an à 1,5 milliard de livres (1,9 milliard de francs suisses), d'après un communiqué mercredi.

"Nous sommes maintenant une entreprise plus souple, efficace et numérique", ajoute-t-elle, se disant "optimiste pour l'avenir malgré les risques persistants de la pandémie sur nos revenus publicitaires et provenant de notre studio" de production, note la dirigeante, qui précise que le groupe va recommencer à distribuer un dividende.

Le groupe souligne par ailleurs que "si la majorité de nos programmes sont de retour en production" malgré la pandémie et les contraintes de distanciation sociale, "les difficultés demeurent notamment pour filmer sur plusieurs lieux".

"Nous avons des procédures strictes pour minimiser les risques pour la santé et la sureté de nos vedettes et participants" souligne le communiqué d'ITV, spécialisé notamment dans les émissions à succès de téléréalité comme "Love Island" et "The Voice".

"Vu la crise à laquelle a fait face le diffuseur au plus fort de la pandémie" l'an dernier lorsque le marché publicitaire s'est effondré en même temps que l'activité économique, "un rebond était attendu mais la trajectoire est plus forte qu'attendu", note Susannah Streeter, analyste de Hargreaves Lansdown.

Elle remarque que l'Euro de football a été "comme une méga série télé et a aidé le groupe audiovisuel à générer ses meilleurs résultats" pour ce mois alors même "que le tournoi n'en était qu'aux premières étapes, et le meilleur pourrait donc être à venir" avec les chiffres de juillet et la défaite en finale de l'Angleterre.

afp/fr