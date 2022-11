IVO CP lance un fonds à échéance sur le segment de la dette d'entreprises émergentes 14/11/2022 | 10:22 Envoyer par e-mail :

" Le fonds IVO 2028 propose d'embarquer un rendement obligataire brut élevé autour de 10% à son lancement, rendu possible non seulement par des prix obligataires décotés, mais aussi par des coupons moyens élevés sur les entreprises émergentes, ce qui est idéal pour la stratégie de portage d'un fonds à échéance. Il se positionne volontairement sur une maturité 2028, afin d'éviter soigneusement les obligations les plus courtes où le risque de refinancement est bien réel dans un monde obligataire bouleversé par l'augmentation des coûts de financement " affirme Michael Israel, co-fondateur d'IVO Capital Partners.

"



Le fonds IVO 2028 n'investit que dans des obligations à maturité inférieure au 30 juin 2029, et propose à son lancement une duration d'environ 3.5. Le fonds est géré avec un biais “buy and hold”, de manière à pouvoir embarquer réellement le rendement jusqu'à maturité. Le fonds garde la possibilité de réaliser des arbitrages, notamment afin de réorienter le risque/rendement du portefeuille suite à des mouvements importants de marché.



Le fonds se veut diversifié d'un point de vue géographique et sectoriel à travers 60 à 70 lignes au sein d'une trentaine de pays émergents. Cette diversification est réalisée via une sélection rigoureuse des émetteurs, l'univers obligataire des entreprises émergentes en devises dures étant 4 fois plus profond que l'euro High Yield par exemple. Le portefeuille, ayant comme objectif un rating entre BB- et BB+, est plus particulièrement exposé aux sociétés possédant d'importants actifs tangibles comme par exemple les infrastructures aéroportuaires, les énergies renouvelables ou bien les centres commerciaux.





