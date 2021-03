IVO Capital Partners obtient le label ISR pour son fonds IVO Short Duration

IVO Capital Partners a annoncé avoir obtenu le label ISR pour son fonds IVO Short Duration. Ce fonds centré uniquement sur les pays émergents investit dans la dette corporate – principalement à haut rendement – libellée en devises dures (euro et dollar). Pour tenir compte des spécificités des marchés obligataires et émergents, l’équipe de gestion a opté pour une approche Best-in-class afin de privilégier les acteurs faisant preuve d'innovation et d'adaptation face aux problématiques ESG liées à leur industrie.



Sustainalytics fournit à IVO Capital Partners l'univers de référence et le classement des performances par secteurs retenus.



Pour aller plus loin, la société de gestion réfléchit désormais à renforcer ses positions sur certaines thématiques, notamment environnementales.



" Le succès du label ISR n'est pas un effet de mode, c'est une accélération intrinsèque du système pour corriger des dysfonctionnements qui menacent sa durabilité. Cette vague a un sens tout particulier pour les acteurs financiers puisqu'elle impacte le coût du capital. Les critères extra-financiers sont désormais de réels facteurs de risques aux conséquences directes sur la détérioration ou l'amélioration du coût de capital des entreprises ainsi que sur leur capacité même à se refinancer " a déclaré Michael Israel, Président et co-fondateur d'IVO Capital Partners.