IWG, le rival de WeWork, affiche une perte annuelle moins importante

Le propriétaire des marques Spaces et Regus, coté à Londres, a déclaré que la perte avant impôts des activités poursuivies s'élevait à 259,4 millions de livres (339,94 millions de dollars) pour l'exercice clos le 31 décembre, contre une perte de 613,3 millions de livres un an plus tôt.

(1 $ = 0,7631 livre)