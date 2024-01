IBERDROLA : Oddo BHF confirme sa note de 'surperformance'

Oddo BHF maintient sa note de 'surperformance' sur le titre Iberdrola avec un objectif de cours de 13,8 euros.



Iberdrola a annoncé hier que sa filiale américaine Avangrid, détenue à 81.5%, avait mis fin à son accord de fusion avec PNM Resources après avoir rejeté la dernière tentative de report de la date butoir pour la finalisation du projet.



Pour rappel, Avangrid avait proposé en 2020 d'acquérir PNM Resources pour une valeur d'entreprise de 7 MdsE avec en complément 2 MdsE d'investissements dans les projets renouvelables.



'Nous considérons que cette décision reflète, une nouvelle fois, le pragmatisme de la stratégie du groupe face aux difficultés administratives et politiques rencontrées depuis le lancement de cette opération', estime l'analyste.



Pour Oddo BHF, la réallocation de ces ressources financières vers des projets, en autres, américains d'ores et déjà identifiés constitue 'une bonne nouvelle qui, par ailleurs, éloignera le risque d'une augmentation de capital d'Avangrid'.



