Icape : l'introduction en Bourse est lancée

Icape, un distributeur français de cartes de circuits imprimés, a annoncé mercredi le lancement de son introduction en Bourse, prévue sur le marché Euronext Growth Paris.



Dans un communiqué diffusé dans la matinée, le groupe technologique indique que l'Autorité des marchés financiers (AMF) a approuvé hier le prospectus relatif à l'opération.



Son entrée en Bourse doit prendre la forme d'une augmentation de capital d'environ 20 millions d'euros pouvant être portée à 23 millions en cas d'exercice intégral de la clause d'extension et à 26 millions en cas d'exercice intégral de l'option de surallocation.



L'introduction se fera sur la base d'un prix ferme de 16,95 euros par action.



L'objectif est de permettre à la société de doubler de taille à horizon 2026 avec un chiffre d'affaires consolidé de 500 millions d'euros et une marge opérationnelle d'environ 9,5%.



La période de souscription prendra fin le 5 juillet pour ce qui concerne l'offre à prix ferme et le 6 juillet pour le placement global.



Le début des négociations des actions est lui prévu le 11 juillet.



