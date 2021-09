Iceberg Data Lab : AXA IM et Natixis IM entre au capital 09/09/2021 | 11:14 Envoyer par e-mail :

AXA Investment Manager, Natixis IM et son affilié Mirova, Sienna Investment Managers et Solactive annoncent avoir participé à la levée de fonds de série A d'Iceberg Data Lab. Suite à cet investissement minoritaire, chaque investisseur sera également représenté au Conseil de Surveillance d'Iceberg Data Lab afin d'accompagner le développement du fournisseur européen de solutions de données environnementales.



Iceberg Data Lab est une fintech qui utilise des outils de traitement de données de pointe et des modèles scientifiques permettant aux institutions financières d'évaluer l'impact de leurs portefeuilles sur l'environnement. L'entreprise a développé des méthodologies pour calculer les différents impacts environnementaux des émetteurs et des actifs sur l'ensemble de leur chaîne de valeur (de la chaîne de production à l'utilisateur final).



Dans un contexte de demande croissante des institutions financières et de leurs parties prenantes pour une meilleure évaluation de l'impact des portefeuilles sur le climat et l'environnement, AXA IM, Natixis IM/Mirova, Sienna Capital et Solactive soutiendront l'expansion mondiale d'Iceberg Data Lab et le développement de ses produits incluant l'accroissement du périmètre de données, l'utilisation de techniques de machine learning ainsi que d'intelligence artificielle.







