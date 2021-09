Ida-La Louisiane pourrait être privée de courant pendant un mois

LA NOUVELLE-ORLÉANS, 1er septembre (Reuters) - Les habitants du sud de la Louisiane se préparent à être privés d'électricité et d'accès à des ressources d'eau potable pendant un mois après le passage de l'ouragan Ida qui a balayé dimanche l'Etat du sud des Etats-Unis.

Tôt mardi, près d'1,3 millions de personnes étaient privées d'électricité, 48 heures après le passage de l'ouragan, alors que les températures ont atteint les 35 degrés Celsius dans le Mississippi et en Louisiane.

L'ouragan a fait 4 morts, ont déclaré les autorités, un bilan qui aurait peut-être été beaucoup plus lourd sans le système de digues fortifiées construit autour de la Nouvelle-Orléans après que la ville a été dévastée par l'ouragan Katrina il y a 16 ans.

(Reportage Devikda Krishna Kumar et Peter Szekely, avec Nathan Layne, Barbara Goldberg et Maria Caspani, rédigé par Maria Caspani et Daniel Trotta; version française Camille Raynaud)