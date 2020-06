Identifiez les creux de marchés avec le TRIN (Short-Term Trading Index) 1 29/06/2020 | 10:19 Envoyer par e-mail :

Le TRIN ou Short-Term Trading Index dans la langue de Shakespeare, est un indicateur utilisé en analyse technique qui compare le nombre d'actions en progression et en baisse (ratio AD) par rapport à l'évolution des volumes (volume AD). Il est généralement utilisé pour évaluer le sentiment général du marché. La règle d'usage est que si le TRIN inscrit un plus haut à 3.00 ou au-delà après une baisse prolongée, la probabilité est forte d'avoir atteint un creux de marché précédant un retournement à la hausse, qui intervient la plupart du temps dans les trois jours suivants. Cependant, si l'indicateur dépasse subitement les 3.00 sur un mouvement de vente panique, cela indique que nous ne sommes qu'au début de nos peines, comme cela s'est produit le 4 décembre 2018. Où en sommes-nous actuellement ? Nous n'avons pas atteint les 3.00 la semaine dernière, ce qui nous aurait indiqué que le marché était survendu et prêt à se retourner. Au contraire, le TRIN s'est comporté de manière très "disciplinée", évoluant constamment au-dessus de 1.00 mais rarement au-dessus de 2,00, nous indiquant que les opérateurs réduisaient délibérément leur prise de risque sans paniquer. Nous pouvons donc en conclure que le marché est toujours orienté à la baisse et qu'il y a encore un potentiel baissier à ne pas négliger. Le TRIN doit absolument atteindre et idéalement dépasser les 3.00 (un sommet de seulement 2.25 la semaine dernière…) afin que les probabilités soient en notre faveur pour repasser longs. Gardez un œil sur ce niveau et bons trades ! Réalisé en partenariat avec The Bear Traps Report / Bastien Chenivesse

Bastien Chenivesse © Zonebourse.com 2020



