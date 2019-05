Idinvest Partners : closing du fonds Idinvest SME Industrial Assets et objectif dépassé

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Idinvest Partners annoncé le closing de son fonds ISIA (Idinvest SME Industrial Assets), à 340 millions d’euros. Il dépasse donc de 13 % l'objectif de collecte fixé à 300 millions d’euros lors de sa création en 2017. Il s’agit du premier fonds diversifié proposant aux dirigeants de PME européennes une solution de financement locatif (leasing), destinée à l’acquisition d’outils de production stratégiques et de dernière génération." Cette solution de financement permet aux PME industrielles de gagner en compétitivité, à la fois sur leurs marchés domestiques et à l'international ", a expliqué le spécialiste du financement de la croissance des PME européennes.ISIA financera plus d'une cinquantaine d'opérations en France et dans d'autres marchés cibles européens comme l'Espagne, le Benelux et l'Allemagne. À ce jour, ISIA a déjà accompagné plus d'une quinzaine de sociétés et financé près d'une cinquantaine d'équipements industriels.Le fonds a réuni une quinzaine d'investisseurs institutionnels, parmi lesquels un tiers de fonds souverains et près de 35 % d'investisseurs étrangers (hors France). La Banque européenne d'investissement (BEI) et le Fonds européen d'investissement (FEI) figurent parmi les investisseurs de premier plan du fonds.Afin de rendre cette solution de financement encore plus réactive, ISIA a lancé, fin 2018 la 1re plate-forme digitale dédiée aux dirigeants des PME et ETI industrielles. Elle permet un accès immédiat aux solutions de financement offertes par le fonds (financement assuré en 4 à 6 semaines).Les tickets d'investissement sont compris entre 1 et 15 millions d'euros (en moyenne 5 millions), avec une durée de financement moyenne de 5 à 7 ans.