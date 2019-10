Idinvest Partners nomme deux nouveaux Managing Partners

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Idinvest Partners, leader européen du financement de la croissance des PME, annonce la nomination en qualité de Managing Partners de Sylviane Guyonnet, COO d’Idinvest et d’Éric Gallerne, co-head de la stratégie dette privée. Ils sont membres du comité exécutif d’Idinvest aux côtés de Christophe Bavière CEO & Founding Partner, Benoist Grossmann, Founding Partner, Matthieu Baret, Nicolas Chaudron, François Lacoste et Christophe Simon, Managing Partners.Sylviane Guyonnet titulaire d'une maîtrise en finance-gestion de l'université de Paris-Dauphine, a rejoint Idinvest en 2000 en tant que CFO. En 2010, elle a été promue COO sur l'ensemble des activités et dirige aujourd'hui une équipe de 45 personnes opérant dans les départements opérations, finance, juridique, conformité, RH, informatique et moyens généraux. Précédemment elle était responsable des back et middle offices d'Allianz Global Investors (ex. AGF AM).Eric Gallerne, titulaire d'une maîtrise de droit des affaires et d'un DESS banque et marchés financiers obtenus à l'université de Caen a rejoint Idinvest Partners en 2012. Avec François Lacoste, Managing Partner et Co-Head, il a participé au développement de la stratégie Dette Privée qui représente aujourd'hui plus de 3Mds à travers quatre expertises Direct Lending, Leveraged Loan, Corporate Finance, et Asset Financing. Aux côtés de Francois Lacoste, il dirige une équipe de 21 professionnels de l'investissement répartis sur la France, l'Allemagne et l'Espagne. Eric a notamment co-fondé l'activité mezzanine de Groupama Private Equity (ActoMezz) et dirigé pendant 10 ans l'activité financement d'acquisition au sein de Fortis Banque France.