Idinvest annonce le lancement de son fonds Idinvest Strategie Opportunities II

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Idinvest a annoncé le lancement du fonds secondaire Idinvest Strategic Opportunities II, 2e véhicule de la gamme ISO, destiné à financer la croissance des PME/ETI européennes non cotées. Le fonds Idinvest Strategic Opportunities, lancé en 2016, a réalisé 18 transactions et investi dans plus de 250 sociétés sous-jacentes. Au 30 juin 2019, la valeur liquidative du fonds est de 127,16 euros.Comme son prédécesseur, ISO II acquerra des portefeuilles de participations ou des parts de fonds d'investissement auprès d'investisseurs qui souhaitent céder leurs participations avant le terme. Les actifs en portefeuille seront majoritairement composés d'entreprises européennes matures, en croissance, actives dans les secteurs de l'industrie et des services.À travers le fonds ISO II, Idinvest déploiera, pour le compte de la gestion privée, une stratégie habituellement réservée aux investisseurs institutionnels. Agréé par l'AMF, le FCPR ISO II sera éligible aux comptes titres et aux contrats d'assurance-vie.